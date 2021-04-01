أعراض نقص فيتامين ك ومصادره الطبيعية، نتعرف عليها في هذا الموضوع، و الأهم معرفة أن فيتامين ك هو فيتامين يذوب في الدهون، وهو من ضمن مجموعة من الفيتامينات المهمة لصحة الأسنان و العظام والقلب، والفيتامينات بشكل عام يحتاجها الجسم للقيام بالعمليات الحيوية ضمن نسبة معينة، وأي خلل في هذه النسبة سواء بالزيادة أو النقصان خطر على الصحة، بما في ذلك فيتامين ك.

أعراض نقص فيتامين ك:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة الأمور التي تحدث نتيجة نقص فيتامين ك وتدل على ذلك وهي:

التعرض المتكرر للإصابة بالكدمات.

نزيف الأنف واللثة.

غزارة الحيض.

نزيف في الجهاز الهضمي.

وجود دم في البول.

التعرض للإصابة بالجلطات الدموية.

الإصابة بضعف العظام وهشاشتها.

مصادر فيتامين ك الطبيعية:

السبانخ.

الهليون.

البروكلي.

الشاي الأخضر.

الأسماك.

البيض.

منتجات الألبان.

فول الصويا.

الفراولة.

الزيوت النباتية.

اللحوم الحمراء .

المكسرات.

المأكولات البحرية.

فوائد فيتامين ك:

فيتامين ك مهم لصحة الدم وله دور رئيسي في تنظيم تخثر الدم، فهو يساهم في نقل الكالسيوم في جميع أنحاء الجسم الذي يساهم في تنظيم تخثر الدم.

من فوائد فيتامين ك الرئيسية تحسين صحة العظام والوقاية من تكسرها وهشاشتها.

من أهو فوائد فيتامين ك تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم المرتفع الذي يؤثر على صحة القلب.

فيتامين ك يساهم في خفض خطر الإصابة بالالتهاب مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

يحتوي فيتامين ك على عدد من مضادات السرطان وبالتالي فهو يساعد في محاربة الأمراض السرطانية منها سرطان القولون والبنكرياس والكبد والمبيض.

فيتامين ك مهم لصحة النساء حيث يساهم في تقليل ألم الحيض والتقليل من غزارة الدورة الدموية وبالتالي التخفيف من الأعراض المرافقة للدورة الشهرية.

يمتلك فيتامين ك خصائص مضادة للالتهاب تعزز صحة الدماغ وتقي من أمراضه مثل الزهايمر وباركنسون، كما يساهم في وتحسين الذاكرة خاصة لدى كبار السن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.