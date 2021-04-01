دراسة: تناول العشاء في المطاعم وعلاقته بالوفاة المبكرة

الحياة في المدن بطبيعتها الحديثة والسريعة وبالرغم من إيجابياتها إلا أن لها تأثيرات سلبية بدأت بالظهور تباعاً كلما إندمج الإنسان بها، وكثير من الدراسات خرجت تقارن بين حياة المدن والحياة في الريف، وأحد تلك المقارنات تناول وجبة العشاء في المطاعم المختلفة وهو أحد أنماط سكان المدن وتأثير ذلك على العمر، وخلصت الدراسة إلى التالي..

المطاعم والوفاة المبكرة:

أكدت دراسة طبية جديدة في تقرير طبي نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن تناول العشاء في المطاعم يرفع من خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة، وربما يسبب الوفاة المبكرة.

وأكدت الدراسة أن تناول العشاء في الخارج والوجبات السريعة باستمرار قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وبالتالي يرفع من معدلات الوفاة المبكرة.

أضرار طعام المطاعم:

تؤكد مختلف الدراسات أن الأطعمة المتنوعة التي تقدم في المطاعم عادة ما تكون أعلى في كثافة الطاقة والدهون والصوديوم، ولكنها أقل في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والعناصر الغذائية الوقائية مثل الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

تفاصيل الدراسة:

قام الباحثون في هذه الدراسة الحديثة بتحليل بيانات واستطلاعات رأي أكثر من 35 ألف شخص بالغ تزيد أعمارهم على 20 عاما، ووجدوا أنهم جميعا يكررون تناول وجبات العشاء بالخارج.

وربط الباحثون بين تلك البيانات وسجلات الوفيات حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 فوجدوا أن معظم الوفيات ناتجة عن أمراض بالقلب والأوعية الدموية والسرطان، وجميعها مرتبط بصورة مباشرة بالعشاء في الخارج. كما رصد الباحثون أيضا بيانات 291 ألف شخص فوجدوا أن 2781 منهم توفوا بينهم 511 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و638 بسبب السرطان.

إلا أن المثير في الأمر أن معظم المتوفين كانوا يحرصون على تناول العشاء بالخارج وبنسبة وصلت إلى 95%.

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