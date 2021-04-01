ألذ من كنتاكي بتتبيلة خطيرة طريقة عمل اجنحة الدجاج المقرمشة بكل تكاتها

الدجاج من الوجبات الغنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم، حيث تسعى كل أم إلى التجديد في وصفات الاكل في المنزل، وتعد أطباقا شهية مثل أطباق المطاعم وذلك حفاظا على صحة أفراد الأسرة، ظهر قريبا الدجاج المقرمش وخاصة اجنحة الدجاج المقرمشة بجانب البطاطس المحمرة والارز الاصفر وأصبحت وجبة أساسية في كل مطعم يعشقها الكبار والصغار. طريقة عمل اجنحة الدجاج المقرمشة طريقة عمل اجنحة الدجاج المقرمشة المكونات: كيلو اجنحه دجاج.

زيت أبيض للقلي.

كوب دقيق.

كوب بقسماط

كوب فيجتار.

معلقة كبيرة ثوم باودر.

معلقة كبيرة بصل باودر.

اربع بيضات.

كوب زبادي.

ماء بصل.

عصير طماطم.

خل.

ليمون.

كزبرة ناعمة.

بابريكا.

فلفل أسود.

فلفل أبيض مطحون.

ملح ابيض.

جرجير التقديم طريقة تحضير اجنحة الدجاج المقرمشة نحضر وعاء بلاستيك ونقوم بوضع كيلو أجنحه الدجاج به ثم بعد ذلك نقوم بشطف الأجنحة جيدا.

ونضع الماء والملح الأبيض والليمون وملعقة كبيرة من الخل.

ونترك الأجنحة في الخلطه لمدة عشر دقائق.

يعمل الخل والملح والليمون والماء على التخلص والقضاء تماما على رائحة الدجاج.

بعد ذلك نحضر الأجنحة ونقوم بتصفيتها من الماء ونضع عليها كوب زبادي وبيضة ومعلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ومعلقه كبيرة من الفلفل الأبيض المطحون ثم بعد ذلك عصير الطماطم اربع معالق فقط.

ثم ماء البصل والثوم البودر والبصل البودر.

ونقوم بتقليب اجنحه الدجاج في هذه الخلطة جيدا.

نتركها في الثلاجة لمدة ساعة لكي تتشرب الأجنحة من جميع مكونات الخلطة.

بعد ذلك نحضر طبق ونقوم بخفق ثلاث بيضات فيه ونضع معلقه من الكزبرة المطحونة وملعقة من الملح الأبيض.

ونحضر طبق آخر ونضع به كوب الدقيق.

ونقوم بإحضار طبق ونضع به كوب البقسماط الناعم المطحون.

ونحضر طبق ثالثا ونضع به الفيجتار الحار ونضع عليه البابريكا ونقوم بتقليبه جيدا.

نضع مقلاة على النار بها زيت غزير.

نخرج اجنحه الدجاج من الزبادي وباقي مكونات الخلطه ونقوم بوضعها في الدقيق ثم بعد ذلك نضعها في البيض المخفوق.

ثم بعد ذلك نضعها في البقسماط الناعم.

ثم نضعها في البيض مرة أخرى ثم نضعها في الفيجتار.

نكرر هذه العملية حتى تنتهي الكمية.

بعد ذلك نضع الأجنحة في الزيت علي نار هادئه.

تقدم ساخنا نضع الجرجير في الطبق للتزيين. أفضل مقشرات الجسم بمكونات طبيعية طريقة تحضير اجنحة الدجاج المقرمشة

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