طريقة عمل القطايف بالمكسرات في شهر رمضان المبارك ، تعتبر من أهم الحلويات التي تقدم في شهر رمضان، وتعتبر من أشهر الحلويات في معظم الدول العربية، وهي تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، ويحب تناولها الأطفال، والكبار في كل منزل، وهي تشتهر بسرعة عملها، ومكوناتها البسيطة، والموجودة في كل منزل، وطعمها المقرمش، والممتع، واللذيذ، وتتميز بقوامها الهش، وتحتوي علي مكونات مفيدة جيداً لجسم، سوف نتعرف في مقالنا هذا عن أسهل طريقة عمل القطايف بالمكسرات في شهر رمضان المبارك في أقل وقت. مكونات عمل القطايف بالمكسرات في شهر رمضان مكونات عمل القطايف بالمكسرات في شهر رمضان سوف نتعرف علي مكونات عمل القطايف وهي كالتالي:- كوبان من الدقيق.

معلقة من الخميرة وتكون صغيرة.

ماء حسب الكمية.

معلقه من البيكنج بودر.

معلقة كبيره من الحليب البودر.

رشة من الملح الناعم.

معلقه كبير من السكر.

زيت. مكونات الشربات أو القطر كوب من الماء.

كوب من السكر أو كوبان من السكر علي حسب الرغبة في عمل الشربات ثقيلة.

عصير نصف ليمونه. مكونات حشو المكسرات بندق وفستق مطحون .

معلقه من جوز الهند.

القليل من الزبيب. ملحوظة ممكن عملها دون المكسرات علي حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي جميع طرق تحضير المكونات السابقة وهي كما يلي:- نحضر إناء، ونضع فيه الدقيق، والخميرة، والحليب البرودة، والبيكنج بورد، والملح، والسكر، ونقلب المكونات الجافة جيداً ثم نضيف عليهم نصف كوب من الزيت، والماء علي حسب الاستخدام، ونعجن جيداً حتي تصبح عجينة لينة، وطرية، ونتركها لمده تتراوح من بين نصف ساعة ألي ساعه كاملا لكي ترتاح. ثم نتحضر إناء لعمل الحشو، ونضيف في البندق الفستق، والجوز الهند، والزبيب، ونقلبهم جيداً، ونضعهم جيداً. ثم نحضر وعاء لعمل الشربات، ونضعه علي النار، ونقوم بوضع السكر، والماء، وننتظر حتي يتم الغليان، ونضيف عصير الليمون، ونتركه علي النار لمده ربع ساعه، ونطفي النار ونتركها تبرد. ثم نحضر العجينة، ونقطعها علي شكل دوائر صغير، ونقوم بفردها ونضع بداخلها الحشو، ونقفل العجينة علي الحشو، ونقوم بضغط علي الجوانب باستخدام صوابع اليد، ونكرر العملية في باقي الكمية حتي تنتهي من الكمية. ثم نضع الزيت في وعاء علي النار، وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بوضع القطايف داخل الزيت المغلي، ونقلب علي الجنبين حتي تصبح لونها ذهبي، ونرفعها من الزيت، ونضعها في الشربات ثم نخرجها، ونضعها علي طبق، وتقدم بألف هنا وشفا. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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