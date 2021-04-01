طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة بالطريقة الفلسطينية النابلسية الأصلية في 30 دقيقة

الكنافة النابلسية، واحدة من أشهر وأحلى الحلويات العربية التي يحبها الجميع، ويعود أصل الكنافة النابلسية إلى نابلس في فلسطين، وتشتهر الكنافة النابلسية في محلات الحلويات، وتعتبر واحدة من أحلى وأشهى الحلويات العربية على الإطلاق، واليوم سنقوم بتعليمك كيف تعملين كنافة بالجبنة السايحة في البيت بالطريقة الفلسطينية بلونها البرتقالي المميز، وطعمها الرائع أحلى من المحلات، تابعي معي.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

لعمل الكنافة النابلسية ستحتاجين بالإضافة إلى المقادير التي سنذكرها إلى الصينية التي ستعملين بها الكنافة بالتأكيد، وستحتاجين إلى وعاء لخلط بعض المقادير، تابعي معي لتتعرفي على المقادير المطلوبة، وخطوات عمل الكنافة بالجبنة السايحة اللذيذة في البيت.

1 كيس من الكنافة الجاهزة (متوفرة في أي سوبر ماركت).

2 ملعقة كبيرة من السمن.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة صغيرة من ملون الكنافة.

3 أكواب من جبن العكاوي.

أحضري الكنافة الجاهزة وقومي بفرمها بالسكين كما هو موضح بالفيديو أعلاه.

أحضري الصينية وقومي بدهنها بمعلقتين كبار من السمن.

في وعاء ضعي بها الكنافة المفرومة وضعي بها ملعقتين من الزبدة.

رشي حوالي ملعقة صغيرة من ملون الكنافة على الكنافة وهذا لإعطاء الكنافة النابلسية لونها الأحمر المميز.

قومي بخلط الخليط في الوعاء جيدا، حتى يصبح لون الكنافة برتقاليا.

قومي بوضع طبقة من الكنافة بأرضية الصينية.

قومي بوضع طبقة من الجبن العكاوي 3 أكواب في الطبقة الثانية.

وبعدها قومي بوضع الطبقة الأخيرة من الكنافة.

ضعي حوالي ملعقتين من السمن على وجه الكنافة.

أدخلي الكنافة في الفرن لمدة 30 دقيقة في حرارة 150 درجة مئوية.

أخرجي الكنافة من الفرن.

صبي عليها الشيرة.

زيني الكنافة بالفستق.

مقادير الكنافةخطوات عمل الكنافة بالجبن السايحة في البيت

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل الكنافة بالطريقة الفلسطينية الأصلية، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابك، إذا كنتي تريدين معرفة طريقة عمل الخبز الفلسطيني اضغطي على الرابط طريقة عمل الخبز الفلسطيني “الكماج” في البيت بمكونات بسيطة، ولتتعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة اضغطي على الرابط طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت أحلى من المحلات.