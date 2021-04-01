طريقة عمل البسبوسة بالحليب بالمنزل بطريقة سهلة جداً ومميزة

تعتبر البسبوسة بالحليب ، من أشهر أنواع الحلويات منتشرة بكثرة في جميع البلدان العربية، ولها عشاقها في كل مكان وتتنوع طرق تحضيرها، منها البسبوسة بالزبادي ومنها بالقشطة ومنها بدون بيض وكل واحدة تختلف عن الأخرى في المذاق، وتعتبر مكوناتها من أبسط المكونات فمن خلال كيس واحد من دقيق السميد نستطيع عمل صينية شهية ولذيذة، وخاصة في الأيام المقبلة أيام الصيام المباركة حيث يكثر الإقبال على عمل الحلويات، فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسبوسة بالحليب بطريقة سهلة ومبسطة.

مكونات عمل البسبوسة بالحليب بالمنزل

مكونات عمل البسبوسة بالحليب مكونات بسيطة تجعلنا نقدمها يومياً للأسرة وبكل سهولة وهي كما يلي:ـ

كيس من البسبوسة (ما يعادل 2 كوب).

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق من الزبدة (يمكن استبدالها بالزيت).

مكونات الشربات

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

طريقة تحضير البسبوسة بالحليب من أبسط الطرق التي سنقدمها لكي وهي كالآتي:ـ

قبل البدء في عمل البسبوسة نحضر صينية متوسطة الحجم، وتدهن بقليل من السمنة أو الزيت. نستخدم وعاء متوسط الحجم ونفرغ به كيس البسبوسة، ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة بيكنج بودر ونقلب المكونات معاً. بعدها تضاف 3 ملاعق من السمنة السائلة ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً، بعدها يضاف كوب الحليب ونستمر في التقليب بالمضرب اليدوي لمدة عشر دقائق. تصب المكونات في الصينية المجهزة مسبقاً وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتي تأخذ اللون الذهب،ي يفضل وضعها علي الرف الشبكي في المنتصف داخل الفرن. نخرجها من الفرن وتسقي بالشربات البارد وهي ساخنة، وتغطي بغطاء محكم. بعدها تقطع وتزين برشة من جوز الهند أو الفول السوداني وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات البسبوسة

يوضع في إناء متوسط الحجم 2 كوب من الماء ثم يضاف 2 كوب من السكر وتقلب المكونات جيداً حتي يذوب السكر تماماً، يرفع الإناء على النار ويترك لكي يغلي ثم يضاف عصير الليمون، ويترك لمدة عشر دقائق لكي يغلي بعدها يرفع من النار، ويترك لكي يبرد ثم يستخدم لعمل البسبوسة.