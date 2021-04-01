بملعقة دقيق احصلي على بطاطس مقرمشة ولذيذة على طريقة أشهر المطاعم

تعتبر البطاطس من أنواع الخضار المنتشرة بكثرة في جميع دول العالم وهي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم فهي تمد الجسم بالطاقة والبروتين، وتعتبر البطاطس المقرمشة من أكثر الأطباق التي يحبها الأطفال بجانب الطعام ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق فتابعونا.

فمن خلال عمل البطاطس المقلية بخلطة الدقيق ان تحصلي على بطاطس مقرمشة خالية من الزيت، مثل البطاطس الجاهزة بهذه الطريقة تغنيك عن شراء البطاطس الجاهزة، فهي تعتبر غالية الثمن يمكنك توفير ثمن الشراء و تحضيرها في المنزل بكل سهولة مثل طعم التي تباع في المطاعم تماماً.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق

المكونات :

3 حبات بطاطس.

زيت للقلي.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

طريقة التحضير :

نقوم بتقشير البطاطس بالطريقة المعتادة ثم تقطع على شكل أصابع ثم نقوم بنخل الدقيق في وعاء. نحضر وعاء كبير ونضع به البطاطس مع الملح والثوم البودرة والدقيق ثم نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس. نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن ثم نضيف البطاطس. نتركها على نار عالية حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمشة وبعد ذلك تقدم مع كاتشاب ومايونيز وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالبيكنج بودر

يمكن أيضاً عمل البطاطس المقرمشة بالبيكنج بودر فهي تعطي طعم مثل الجاهز.

المكونات :

4 حبات بطاطس مقشرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملح.

بهارات حسب الرغبة.

كاتشاب.

مايونيز.

زيت للقلي.

طريقة التحضير :

نقوم بتقطيع البطاطس إلى شرائح سميكة ثم تغسل جيدا تحت الماء الجاري وبعد ذلك نحضر وعاء كبير. ونضع به البيكنج بودر مع الملح والبهارات ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم يترك الوعاء جانبا لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نقوم بوضع مقلاة على النار وبها كمية مناسبة من الزيت ثم نقوم بقلي البطاطس على نار عالية حتى يصبح لونها ذهبي. عندما تخرج من النار ونقوم بوضعها في مصفاة بها مناديل مطبخ ثم توضع في أطباق التقديم مع كاتشاب وبالهنا والشفا.