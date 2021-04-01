الكيكة من اسهل وأسرع الحلويات بل أنها أحيانا تقدم كوجبة كاملة سواء كانت وجبة قطار أو وجبة عشاء لكبار السن و الاطفال، الكيكة مكوناتها اقتصادية جدا وغير مكلفة بل ان مكوناتها موجود في كل منزل مقارنة بباقي الحلويات التي قد تكون مكوناتها مكلفة للغاية يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة أن يصنع الكيك في خلال سبع دقائق. طريقة عمل كيكة على البوتجاز طريقة عمل كيكة على البوتجاز المكونات بيضة واحدة طازجة.

ثلاث معالق صغيرة من السكر.

سبع معالق كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة فانيليا.

ثلاث معالق من الحليب.

مكعب شيكولاته.

معلقة زبدة.

مقلاة تيفال.

ربع كوب صغير من الماء فنجان قهوة. طريقة تحضير كيكة البوتجاز نحضر طبق بلاستيك ونقوم بخفق البيضة الطازجة جيدا مع ثلاث معلقة سكر، وهذل يتم بدون مضرب يمكننا أن نستخدم معلقة خشبية او نضرب بأيدينا ثم بعد ذلك نقوم بوضع ثلاث معالق من الحليب.

ونستمر في الخفق ثم بعد ذلك نقوم بوضع ربع كوب صغير من الماء ونستمر في الخفق.

نحضر الدقيق ونضع عليه رشة فانيليا وربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ونقوم بتقليبه جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق الأبيض المنخول و الفانيليا والبيكنج باودر علي الخليط المكون من البيض والسكر والحليب.

ونستمر في العجن تدريجيا حتى تصبح خليطا واحدة ذات قوام كريمي.

نحضر مكعب الشيكولاته ونقوم ببشرة جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع نصف مكعب الشيكولاته المبشور على عجينه الكيك.

نحضر مقلاة ونضع بها رشه زيت وبعدها رشه دقيق.

ونقوم بتوزيعها في الصينية جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع عجينه الكيكه في المقلاة.

ونضع المقلاة علي البوتجاز علي نار هادئه.

نقوم بتغطية المقلاة تستغرق الكيكه من اربع الى سبع دقائق لكي تنضج.

بعد إتمام عملية التسوية نخرج الكيكة في طبق التقديم ونضع فوقها الشيكولاته المبشورة. عروض لولو هايبرماركت السعودية عروض التوفير من Lulu الرياض والخبر والجبيل طريقة تحضير كيكة البوتجاز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون فرن احلي طريقة عمل كيكة على البوتجاز هشة ولذيذة هتعمليها كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.