وداعا لسواد البيكيني اقوي ماسكات تفتيح المناطق الحساسة والغامقة بالجسم

المكونات الطبيعية وطب الاعشاب أوضح الطريق أمام الكثير من السيدات التي تعاني من وجود اماكن غامقة في الجسم وخاصة اسمرار المناطق الحساسة ونظرا لأن المناطق الحساسة تحتاج إلي عناية خاصة نقدم لكم الكثير من الوصفات والخطوات المتبعة في كيفية العناية بالجسم وبخاصة العناية بالمناطق الحساسة. ماسك الزبادي والترمس لتفتيح المناطق الحساسة ماسك الزبادي والترمس لتفتيح المناطق الحساسة المكونات: اربع معالق من الزبادي العادي.

ثلاث معالق من الترمس المطحون الناعم.

فرشاة نظيفة لتوزيع الماسك.

قطع قطن ابيض.

ماء ورد. طريقة التحضير: نحضر طبق ونقوم بوضع اربع معالق زبادي وثلاث معالق من الترمس المطحون الناعم ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح معجونا واحدة.

نحضر قطع القطن ونقوم بتنظيف المنطقة الغامقة قبل وضع الماسك.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الماسك بنسب متساوية على جميع أجزاء الجلد الغامق.

نترك الماسك لمدة عشر دقائق حتي يجف.

بعد ذلك نقوم بفركه بحركات دائرية.

ثم بعد ذلك نقوم بشطفه جيدا.

نحضر قطع القطن ونضعها في ماء الورد ونقوم بوضعها على الجسم بعد الماسك.

يكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيا. ماسك القهوة وعرقسوس لتفتيح المناطق الحساسة ماسك القهوة وعرقسوس لتفتيح المناطق الحساسة المكونات: ثلاث معالق كبيرة من القهوة الناعمة.

ثلاث معالق من العرق سوس النظيف المطحون.

ربع كوب ماء دافئ.

فرشاة نظيفة.

طبق التحضير. طريقة التحضير: نحضر الطبق النظيف ونقوم بوضع ثلاث معالق كبيرة من القهوة وثلاث معالق من عرق السوس ونقوم بتقليبه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء تدريجيا ونستمر في التقليب حتي نحصل في النهاية على ماسك متماسك.

نقوم بعمل حمام بخار للمناطق الغامقه المراد تفتيحها.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماسك عليها.

نتركها لمدة عشر دقائق.

نقوم بفرم الماسك بحركات دائرية.

ثم بعد ذلك نقوم بشطفه.

الوصفة تعطي نتائج فعالة في خلال اسبوع.

تكبر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر رابط أبشر الجديد

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