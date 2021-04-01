اشهي والذ طريقة عمل الكبد والقوانص بالثوم والخلطة السرية الخطيرة

تعتبر الكبد والقوانص من الأطباق التي تتميز بطعمها الرائع ولذلك يحبها الكبار والأطفال كما أنها تتميز بفوائدها الكثيرة لجسم الإنسان، ومن الممكن عملها بطرق مختلفة كثيرة ومنها الكبد والقوانص بالبصل أو بالبطاطس أو مع أجنحة دجاج ومكرونة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكبد والقوانص فتابعونا. طريقة عمل الكبد والقوانص طريقة عمل الكبد والقوانص المكونات : كيلو كبد وقوانص.

2 ثمرة بصل مقطعة.

بصلة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مفروم.

خل.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

كمون وقرفة.

2 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير : نقوم بفرك البصل مع الثوم جيدا ثم نضيف الخل مع التوابل وبعد ذلك نقوم بوضع الكبد والقوانص في هذا الخليط. نترك الكبد والقوانص داخل هذه التتبيلة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتسخين وعاء على النار ونقوم بوضع الزيت بها. ثم نقوم بوضع خليط الكبد والقوانص ونترك على النار حتى تبدأ في النضج ثم نقوم بوضع البصل المقطع ونقلب حتى تنضج المكونات. بعد ذلك تقدم وهي ساخنة مع سلطة طحينة مع بطاطس شيبسي ومخلل وعيش بلدي وبالهنا والشفا. طريقة عمل كبد وقوانص بالبطاطس طريقة عمل كبد وقوانص بالبطاطس المكونات : 2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات.

نصف كيلو كبد وقوانص.

ملعقة كبيرة زيت.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة بهارات.

2 ملعقة صغيرة زبدة.

4 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة خل.

حبة طماطم مقطعة مكعبات.

عصير 2 ليمونة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير : نقوم بنقع الكبد والقوانص في ماء وخل وملح ونتركها لمدة 10 دقائق ثم تغسل تحت الماء الجاري ونتركها حتى تجف. نضع مقلاة على النار ونقوم بوضع الزبدة بها ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يصبح لونها ذهبي ثم نضيف الكبد والقوانص. نقلب لمدة 3 دقائق ثم نضيف الخل مع الليمون والطماطم ونقلب جميع المكونات حتى تنضج تماما. ثم نحضر مقلاة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونضع مكعبات البطاطس ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي. بعد ذلك نضيف البطاطس على خليط الكبد والقوانص ونترك المكونات على النار لمدة 5 دقائق ثم تقدم وبالهنا والشفا. خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر رابط أبشر الجديد

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