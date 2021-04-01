طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بطعم رائع بوصفة سهلة وبسيطة

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة واحدة من طرق إعداد الأكلات الرمضانية الشهيرة، فلا تخلو مائدة الإفطار والعزومات بشكل عام من وجود الرقاق، فهو من الأكلات اللذيذة الطعم وسهلة التحضير في آن واحد يحبه الكبار والصغار كما أنه وجبة مغذية لاحتوائها على اللحم كبروتين حيواني وكذلك الدهون والنشويات وغيرها من العناصر المفيدة للجسم، وقد اعتاد المصريون بشكل خاص تجهيز صواني الرقاق باللحمة المفرومة وتقديمها في المناسبات والتجمعات العائلية. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بكل سهولة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بكل سهولة المكونات كيلو من الرقاق الناشف المدور .

لتر مرقه لحم .

نصف كيلو لحمة مفرمة .

بصله كبيرة مفرومة .

ملح حسب الرغبة .

ملعقه صغيرة فلفل أسود .

ملعقه صغيرة بهارات لحمة .

ملعقة صغيرة كسبره ناشفه .

زيت .

سمن بلدي . طريقة التحضير: نحضر طاسة كبيرة عميقة ونضع كمية صغيرة من الزيت ونقلب فيها البصل حتى يذبل ثم نضيف اللحم المفرومة والتوابل الملح والفلفل الأسود والكسبره وبهارات اللحم ويقلب جيدا ويترك علي النار إلى أن ينضج.

نحضر صنية مدورة وندهنها جيداً بالسمن ثم نحضر إناء لتسخين المرق قليلاً.

نحضر مغرفة ونبلل قطعه الرقاق بالمرق من الأمام والخلف ثم نرصها في الصنية وندهنها بالسمن البلدي حتى لا تلتصق بقعر الصنية وتكرر العملية في باقي الطبقات ثم ندهنها ونضع اللحمة المفرومة مع توزيعها جيداً بالتساوي ونكرر مرة أخرى وضع باقي طبقات الرقاق فوق اللحم.

نقوم بتسويتها في الفرن، كما يمكن تسويتها على البوتاجاز مع تهدئة النار ثم نقوم بتحريك الصنية بلفها لكي تنضج جيداً ونتأكد من احمرارها من الأسفل برفعها قليلاً باستخدام أداة التقطيع، وفى حال نضجها نقوم بقلبها على الوجه الآخر باستخدام صنية أخرى وبعدما يصبح لونها ذهبياً من الجانبين نقوم بإغلاق النار ثم تقطيعها باستخدام السكين وتقسيمها إلى مربعات متساوية وتوضع في أطباق التقديم وتقدم ساخنة. حضري الجبنة الموزاريلا والجبنة الشيدر في المنزل بأبسط الطرق وأسهل المكونات

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