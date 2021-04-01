طريقة عمل عجينة الحليب لتحضير المخبوزات الهشة اللذيذة في المنزل بأقل التكاليف

تعد وصفة العشر دقائق بالدقيق من الوصفات الرائعة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في منزلك، ويمكنك تحضير المخبوزات بها، سواء كان بيتزا، أو قرص، أو أى معجنات آخري، فعجينة الحليب تتسم بأنها عجينة هشة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تحتاجين سوي عشر دقائق فقط حتى تحصلين على العجينة وتصبح جاهزة لتحضير المعجنات المحببة لكي ولأطفالك .

طريقة عمل عجينة الحليب

نقدم لكم مقادير تحضير عجينة الحليب السائل

5 أكواب من الدقيق

كوب الا ربع حليب

2 ملعقة كبيرة من الخميرة .

1 ملعقة صغيرة من الملح .

1 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت .

طريقة تحضير الحليب السائل

في وعاء عميق قم بوضع كل من الدقيق، والسكر بالإضافة الى الخميرة وقلب جيدا، بعد ذلك أضيفي نصف مقدار الحليب السائل على الدقيق وقم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ثم أضيفي رشة الملح والزيت وأستمري في الخلط ، ثم قومي بغطاء الوعاء بفوطة مطبخ ويترك حتى تختمر العجينة ويفضل أن تضع الخميرة في مكان دافئ لمدة عشر دقائق، بعد أن تختمر العجينة ستحصلين على عجينة حليب رائعة يمكنك تشكيها في العديد من المخبوزات .

عجينة العشر دقائق بالحليب البودرة

نقدم لكم عبر هذه المقالة المقادير

2 ونصف كوب دقيق

ربع كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من زيت ذرة

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ملعقة خميرة كبيرة .

كوب من الماء الدافئ

رشة ملح

طريقة تحضير عجينة الحليب البودرة

في بوله عميقة نضع كل الدقيق،، والسكر، والحليب البودر، والخميرة، ورشة ملح، ثم نقوم بخلط المكونات جيدا، ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ، ثم نضيف العجينة في مكان دافئ لمدة عشر دقائق ونغطيها بفوطة قطن حتى تختمر جيدا، بعد الاختمار تصبح العجينة جاهزة للتشكيل واستخدامها في المخبوزات .