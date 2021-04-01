طريقة تدميس الفول في المنزل بالخطوات بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم

طريقة تدميس الفول، يعتبر الفول المدمس من أكثر الأكلات الشعبية التي يحب تناولها الكبار والصغار وهي من الوجبات الأساسية على وجبة الإفطار أو العشاء حيث يتم تجهيزه بطرق مختلفة ومتنوعة مثل الفول بالطحينة أو الفول بالزيت الحار أو بزيت الزيتون أو بالقشطة أو بالليمون، بجانب أنه يحتوي على العديد من العناصر الهامة التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة تدميس الفول في المنزل بالخطوات. طريقة تدميس الفول طريقة تدميس الفول نقدم لكم المكونات عبر موقعنا ثقفني: نصف كيلو فول تدميس

ملعقتين فول مدشوش

2 حبه ليمون حبه طماطم

حبة فلفل رومي

أربع ملاعق عدس أصفر

ملعقة من الخل

ملعقة صغيرة بيكنج باودر. خطوات تجهيز الفول المدمس أولاً يتم وضع الفول في لمدة ست ساعات على الأقل ويمكن نقعه أثناء الليل ويتم تجهيز في الصباح بعد ذلك ثم شطفه جيدا وتجهيز الدماسة ويمكن استخدام وعاء مناسب، ويكون له غطاء ثم نبدأ بوضع الفول والفول المدشوش بعد غسله جيدا ونضيف عصير الليمون ثم نضع الطماطم والليمون والفلفل الرومي وتترك المكونات مع بعضها لمدة عشر دقائق حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نقوم بتهدئة النار وتقليبه حتى ينضج وعند قلة الماء في دماسة الفول نقوم بإضافة ماء ساخن حتى ينضج بشكل سريع بعد ذلك يتم رفع من على النار، ونقوم بتصفيته ووضع في الأكياس الليل بعد أن يبرد وحفظها في الفريزر واستخدامها في أي وقت وتجهيزه بطرق مختلفة ومتنوعة وتناولها على وجبة الإفطار والعشاء.

إذا كنت تريدين تجهيز الفول لتناوله نقوم بإخراجها من الفريزر على الأقل قبلها بساعتين حتى تتخلصي من الثلج وتتمكني من تجهيز الفول بالطريقة المفضلة لدي. عروض اكسترا الأسبوعية على الجوال تصل ل 70% extra.com خطوات تجهيز الفول المدمس

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