 مسحه من كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة للتخلص من الحبوب واثارها

مسحه من كريم الكولاجين الطبيعي، الكولاجين من أكثر المنتجات الطبيعية للمحافظة على صحة ونضارة البشرة وتساعد في القضاء على التعب والإرهاق الموجود على الوجه بجانب أنه يساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمنع ظهور الهالات السوداء بالإضافة إلى أهمية استخدامه العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج استخدامه مع الحليب والخبز، لهذا سوف نتعرف من خلال هذا المقال وصفة كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة.

مسحه من كريم الكولاجين

يمكنك استخدام خلطة الحليب والخبز للعناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها، لأنها تساعد على مد البشرة بالعديد بالعناصر الفيتامينات الهامة بجانب أن وصفات الخبز تعمل على منع ظهور التجاعيد في وقت مبكر وتمنع ظهور الرؤوس السوداء على البشرة.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بتجهيز ملعقة من الحليب الفاتر أو ملعقة من فتات الخبز بعد ذلك يتم خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة ومتجانسة وضعيه على البشرة لمدة 15 دقيقة، وينبغي أن تكون البشرة نظيفة ثم يتم غسل الوجه المتكرر ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج ثم ابدائى بترطيب البشرة.

خلطة الحليب المحلى للبشرة

يتم تجهيز ملعقتين من الحليب المركز المحلى ويضاف عليه ملعقة من الكريمة في فراش السمك هو ملعقة من العسل اخلطي جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم ضعيه على البشرة، ويترك لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً ثم ابدئى بشطفه بالماء الفاتر ويستخدم مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظين اختفاء الخطوط أخذ فيها وأصبحت البشرة نضرة وجميل.

ينبغي عليكي أن تقومي بتكرار هذه الوصفات بشكل دائم ومستمر أسبوعين لكي تتمكني من الحصول على أفضل النتائج وذلك خلال 30 يوم من المداومة على استخدام للحصول على نتائج فعالة، بجانب أنها تكون مغذية للبشرة.