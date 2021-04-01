نقدم لكم خلطة هندية لتطويل الشعر حيث دائمًا ما نسمع مقولة أن الشعر هو تاج المرأة وهي مقولة صحيحة تمامًا، فالشعر هو زينة المرأة وتاج جمالها وتسعى الكثير من السيدات إلى الحصول على شعر ناعم وطويل ومن أفضل الوصفات التي يمكنكِ إتباعها للحصول على شعر طويل وناعم هي الوصفات الهندية لأنها وصفات طبيعية وآمنة على الشعر وتعطي نتيجة ملحوظة، ونقدم لكِ خلطة هندية لتطويل الشعر وتغذيته وتنعيمه في فترة قصيرة. خلطة هندية لتطويل الشعر خلطة هندية لتطويل الشعر نقدم لكم مكونات الخلطة الهندية ملحوظة: يمكنكِ زيادة المكونات أو تقليلها حسب طول شعرك وكثافته نصف كوب من ماء الأرز.

ثمرة افوكادو.

3 ملاعق من الزبادي.

4 ملاعق صغيرة من أي زيت طبيعي مثل زيت الارجان أو زيت جوز الهند إلخ… طريقة تحضير الخلطة قومي بإحضار ثلاث ملاعق كبار من الأرز وقومي بوضعهم في كوب من الماء الدافئ واتركي الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.

قومي بتصفية الماء وخذي منها نصف كوب فقط.

قومي بتقشير الأفوكادو وهرسه باستخدام الكبة أو الشوكة لتحصلي على عجينة ناعمة.

في إناء عميق قومي بوضع الزبادي وماء الأرز والأفوكادو والزيت وقومي بخلط كل المكونات معًا ويمكنكِ زيادة مقدار ماء الأرز حتى تحصلي على عجينة ذات قوام مناسب يمكن وضعها على الشعر بسهولة. طريقة وضع الخلطة على الشعر قومي بتقسيم شعرك إلى أكثر من جزء حتى تتمكني من توزيع الخلطة جيدًا.

قومي بتسريح كل جزء باستخدام مشط واسع، وقومي بأخذ كمية مناسبة من الخلطة وقومي بتوزيعها على شعرك جزء جزء.

بعد الانتهاء من توزيع الخلطة على كامل شعرك قومي بلمه إلى أعلى وضعي كيس من البلاستيك على شعرك واتركي الخلطة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

قومي بغسل شعرك باستخدام الشامبو المناسب ثم ضعي حمام الكريم وبعد الإنتهاء من ذلك قومي بتسريح شعرك كما ترغبين ويتم تكرار الخلطة مرة كل أسبوعين. عروض رمضان تقسيط هيونداي 2021 أقل من 1000ريال شهري في السعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة هندية لتطويل الشعر وتغذيته وتنعيمه في فترة قصيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.