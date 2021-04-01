الكبسة السعودي بالطعم المصري ومكوناتها بالبيت

الكبسة السعودي بالطعم المصري ومكوناتها، تعد الكبسة من الأكلات المميزة والمشهورة في الكثير من البلدان العربية، ولكن تميزت بكثرة في بلاد السعودية بالأخص، ولها طعمها ومذاقها الخاص وحتى تتعرف على طريقة عمل الكبسة بالطريقة السعودية كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية .

كما وأن المائدة المصرية التي لا تخلو من الأطباق الشهية مثل العجة التي تكون من البيض المخفق والبصل بتقطيع صغير، وأيضًا دجاج البشاميل بالصوص مع المشروم ذو الطعم التركي والذي يعتبر من أشهي الأطعمة بالوطن العربي.

المكونات

كيلو من الدجاج المقطع

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي المنقوع

نصف كوب من زيت الذرة

ملعقة كبيرة من البهارات المتنوعة

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقتان من معجون صلصة الطماطم

ثلاث حبات من الطماطم

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

2 بصلة متوسطة الحجم

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من الحبهان المطحون

ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة

2 قرن من الفلفل الأخضر

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

عود من القرفة الخشب

ليمون مجفف

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة كبيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ثلاث ثمرات من الجزر المبشور

3 عود من الكرفس

مكعب من المرقة

ويمكنكم تحضيرها عن طريق تجهيز المكونات التالية بالكميات المناسبة وسوف تظر بالنتيجة المبهرة التي تعودناها من المطبخ العربي:

نحضر إناء عميق ونضع فيه الأرز البسمتي ونغمره بالماء ونتركه لمدة ساعة قبل التحضير. نحضر مقلاه ونضع فيها زيت الذرة ثم نضيف البصل المقطع إلى قطع صغيرة جدا أو المفروم في الكبة ونقلب، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب ثم نضيف الفلفل المقطع أيضا إلى قطع صغيرة ونقلب جيداً حتى يصبح لون البصل ذهبيا. نضيف على البصل وباقي المكونات بشر الليمون، والجزر المبشور ناعم، ومعجون صلصة الطماطم، ونقلب حتى تنشف جيداً ثم نضيف الملح، والفلفل، والحبهان والقرنفل ونستمر في التقليب . نضيف قطع الدجاج ثم نضيف ماء حتى تغطي الدجاج ونتركها تستوي على النار جيداً. بعد تمام سوي الدجاج نخرجه من الإناء ونضعه في صينية بمفرده، ثم نصفي الأرز من الماء ونضيفه إلى الخليط، ونتركه حتى يتشرب الماء ثم نهدئ النار عليه ونتركه حتى ينضح جيداً. نرص الدجاج في الصينية ونمسح على وجه بالصلصة ثم ندخلها الفرن تأخذ لون بني، ثم نقدم الأرز في الأطباق ونرص عليه قطع الدجاج ويقدم بألف هنا على قلوبكم .

كما ويمكنكم تجهيز كعكة الجبن golden cheesecake كنوع من الحلويات التي يعشقها العرب عامةً، والتي تعتبر الوجبة الأولي بالعالم الغربي ولكنها احتلت المائدة العربية.