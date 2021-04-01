طريقة عمل كيك سويسرول بالفراولة والكريمة مثل الجاهزة تمامًا في المنزل

نقدم لكم عبر موقعنا سويسرول بالفراولة والكريمة حيث أن كيكة السويسرول من أنواع الكيك المميزة التي يمكنكِ تحضيرها بأكثر من طريقة وحشوة مختلفة لتحصلي على مذاق جديد في كل مرة، ونعرض لكِ سيدتي طريقة عمل كيك سويسرول بالفراولة والكريمة مثل الجاهزة تمامًا.

سويسرول بالفراولة والكريمة

نقدم لكم مكونات عمل كيك سويسرول فراولة

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من السكر.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الحليب أو الزبادي.

رشة ملح.

4 ملاعق كبيرة من كريم الشانتيه.

نصف كوب من الحليب المثلج.

ربع كوب من السكر البودرة.

8 ملاعق كبيرة من مربي الفراولة.

في إناء عميق قومي بوضع البيض والسكر والفانيليا والخل معًا وقومي بخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط.

قومي بإضافة الزبادي والزيت إلى خليط البيض واستمري في التقليب.

قومي بنخل الدقيق وضعي البيكنج بودر والملح وقومي بإضافة خليط البيض واستمري في التقليب لمدة عدة دقائق.

قومي بتحضير الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في صينية ذات حجم مناسب ضعي بها القليل من الزيت أو الزبدة ثم ضعي خليط الكيك بها.

ضعي الكيك في الفرن واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يرتفع الكيك ويأخذ لون ذهبي.

قومي بوضع الكريم شانتيه والسكر والفانيليا في إناء عميق وضعي اللبن المثلج على الخليط وقومي بخفقه باستخدام المضرب الكهربائي واستمري في الخفق لعدة دقائق حتى تحصلي على كريمة.

أولًا: فور خروج الكيك من الفرن قومي بلفها واتركيها عدة دقائق حتى تأخذ الشكل الاسطواني.

ثانيًا: قومي بفرد الكيك وضعي طبقة من الكريمة التي قمتي بتحضيرها ثم ضعي طبقة من مربي الفراولة ثم لفيها على شكل اسطوانة وقومي بتزينها حسب الرغبة.