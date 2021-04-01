خبر التميس السعودي بالزبدة وحبة البركة والمقبلات بأسهل طريقة في البيت

خبر التميس السعودي بالزبدة وحبة البركة والمقبلات، خبز التميس السعودي يرجع في الأصل إلى دولة الباكستان، ولكن مؤخرا وصل إلى السعودية بل وأصبح من المخبوزات الأساسية عندهم، وتمت إضافة بعض المكونات عليه وأصبح مختلف نسبيا عن خبز التميس الأفغاني، وهنا في هذا المقال سوف نتناول الحديث عن خبز التميس السعودي .

المكونات

خمس أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقة ونصف من السكر

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة

كوب وربع من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة من الملح

وعليكم تجهيز كافة المكونات قبل البدء في عملية الخبز حتي كون العجينة نفسها في حالة التخمر المطلوبة من سابق.

نحضر إناء ونضع فيه جميع المكونات الجافة من الدقيق المنخول، والملح، والخميرة واللبن البودرة، والسكر ونقلب جيداً. نضيف الماء ونقلب باليد ونعجن حتى تصبح العجينة لينة وطرية ثم نضيف ماء إذا كانت العجينة متماسكة ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق . نترك العجينة ترتاح حتى تختمر فكلما خمر العجين جيداً، كلما كانت نتيجة الخبز جيدة . نحضر صينية ونرش فيها حبة من الدقيق، ثم نقوم بتقطيع العجين إلى قطع صغير ونرصها في الصينية ثم نرش عليها حبة من الدقيق على الوجه، ونترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى تختمر مرة ثانية . نضغط على دوائر العجين ضغطة بسيطة ثم نرش عليها السمسم، ونشعل الفرن على درجة حرارة 200 ثم ندخل الصينية ونتركها حتى تستوي وتحمر من على الوجه، ثم نخرجها من الفرن وتقدم مع دجاج البشاميل بالصوص مع المشروم.

خبز التميس المحشو هو نفس طريقة خبز التميس السادة ولكن نزود فقط مكونات الحشو وهي كالآتي:

المكونات

جبن شرائح

كوب من الزيتون

أوراق من النعناع

ملعقة من الزعتر

زيت زيتون

بعد ما تعرفنا على طريقة عجينة التميس السادة، نقوم بفرد العجينة ثم نقطعها إلى دوائر صغيرة ونحشو كل دائرة بورقتين من النعناع الأخضر وشريحتين من الزيتون ورشة من الزعتر والقليل من حبة البركة ثم نقفل الدائرة جيدا ً ونرص في الصينية.

نضغط علي العجينة باليد ثم نمسح الكور من على الوجه بزيت الزيتون، ونرش على الوجه زعتر ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 حتى تستوي ويحمر الوجه ويقدم مع السلطات، كما ويمكننا من تناول خبز التيميس بجانب العجة المكونة من البيض المخفق، وكذلك بجانب كبسة اللحم بالأرز البسمتي والمكسرات، ويكون ذلك بجانب أصناف الحلويات التي تعودنا عليها بالمائدة العربية مثل كعكة الجبن وهي من أرقي أصناف الخلوي الغربية بالوطن العربي.