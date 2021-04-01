ملعقة نشا واحدة لتحمير احلى بطاطس بقرمشة خطيره ورائعة بدون ماتشرب نقطة زيت

وصفة البطاطس المقرمشة ، البطاطس المقرمشه من ألذ الوجبات واخفها فيمكن صنعها بمقدار قليل من الزيت، كما أن جميع الأشخاص في كافة الأعمار سوف تقبل عليها وفقا لطعمها الرائع وقرمشتها ولا داعى لشراؤها من محلات باهظة الثمن وحضؤيها الان فى منزلك بمكونات بسيطه جدا وبكل سهوله. وصفة البطاطس المقرمشة:- وصفة البطاطس المقرمشة:- المكونات :- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب صغير من الخل.

5 حبات كبيرة من البطاطس المخصصة للتحمير.

كمية كبيرة من الزيت للتحمير. طريقة التحضير :- تقشر البطاطس وتغسل جيدا باستخدام الماء الغزير.

ابدئي في تقطيع البطاطس إلى شرائح أو أصابع ذات سمك متوسط وذلك من أجل وسويتها بالشكل المطلوب.

نحضر إناء آخر ونقوم بملئه بواسطة الماء مع إضافة المقدار المحدد من الخل.

اتركي البطاطس في الماء والخل لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اخرجي البطاطس وضعيها في عبوة محكمة الغلق تحتوي على النشا.

ابدئي في تحريك العبوة في جميع الاتجاهات وذلك لضمان وصول النشا لجميع لكافة شرائح البطاطس.

ارفعي مقلاة عميقة مليئة بكمية كبيرة من الزيت واتركيها جاي الغليان.

ضعي البطاطس داخل المقلاة ولكن بشكل تدريجي وذلك منعا من التصاقها معا.

ابدئي في تقليب البطاطس وابعديها عن بعضها.

اخفضي درجة حرارة النار ودعي البطاطس بها حتى تمام عملية الطهي.

ابدئي في إخراجها من المقلاة عندما تاخد اللون الدهبي وتبدأ في الطفو على السطح.

أضيفي بعض التوابل وقدمها مع المايونيز أو الكاتشب.

ومن ثم سوف تحصلين على وجبة رائعة ولا تحتوي على زيت كثير.

ملحوظة لا يجب عليكي تقليب البطاطس قبل مرور 5 دقائق من وضعها في المقلاة فإن ذلك سوف يعمل على التصاقها معا وتكسيرها. طريقة التحضير :- والآن يمكنك عن طريق استخدام ملعقة واحدة من النشا يمكنك عمل أفضل بطاطس مقرمشة بدوم ما تشرب زيت والاستمتاع بطعمها الرائع. الشؤون البلدية تعلن الاجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لها في رمضان

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