كيراتين طبيعى لفرد الشعر ، الشعر الأملس واحد من الأحلام التي يرغب كافة الأشخاص في تحقيقها، فهو يعطي مظهر جميل ورقيق نتيجة لما يضيفه الشعر المستقيم والأملس إلى الفتيات واليكم طريقه عمل كيراتين طبيعى لفرد وتنعيم الشعر بسرعه فتابعونا فى السطور القادمه. وصفة الليمون مع جوز الهند :- وصفة الليمون مع جوز الهند :- المكونات :- ملعقتان من عصير الليمون.

نصف كوب من حليب جوز الهند. طريقة التحضير:- اخلطي حليب جوز الهند مع عصير الليمون وتاكدي من مزجهم بطريقة جيدة.

ضعي الوصفة داخل عبوة واغلقيها جيدا ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة أي من الليل حتى الصباح الباكر.

فور قيامك من النوم ابدئي في تطبيق الخليط على الشعر، وتأكدي من وضع القناع على كافة أجزاء الشعر، أي من بداية الجذور حتى نهاية الأطراف.

اتركي الخليط لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة وذلك حتى تتغلغل أجزاء الخلطة داخل بصيلات الشعر.

اغسلي الشعر بالماء مع الشامبو المنزوع الكبريت.

استعملي تلك الوصفة مرة واحدة لا أكثر خلال الأسبوع لتنعيم الشعر بسرعه رهيبه. قناع العسل مع الحليب:- طريقة التحضير:-قناع العسل مع الحليب:- المكونات:- ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب. طريقه التحضير :- اخلطي كل من الحليب وعسل النحل جيدا لمنع وجود أي تكتلات.

افردي القناع على شعرك بشكل كامل واتركيه لمده لاتقل عن ساعتين.

اغسلي الشعر بواسطة الشامبو والماء. أعشاب اللافندر والخل:- طريقه التحضير :-أعشاب اللافندر والخل:- المكونات :- ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض.

من 2 إلى 3 أكواب ماء.

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من اعشاب اللافندر. طريقة التحضير :- ضعي الأعشاب داخل إناء به ماء وارفعها على نار متوسطة حتى تمام الغليان وذلك بعد نصف ساعة.

ضيفي الخل إلى المحلول وضعيه على الشعر.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على كيراتين طبيعي لفرد الشعر باستخدام الوصفات والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة والتمتع بشعر قوي وناعم وصحي طريقة عمل فانوس رمضان في المنزل "زي الجاهز بالظبط" طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز حقيقى رهيب لفرد الشعر عام كامل سوف يتغير شعرك تماما ولن تحتاجى للفرد بالكيراتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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