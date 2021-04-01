طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت بطريقة سهلة وسريعة

تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص خصوصاً الأطفال، فتتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت في التحضير نهائياً، فيمكن أن يتم تحضيرها البيتزا بأكثر من حشو ولكن المعروف أن عجينة تحضيرها ثابتة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير عجينة البيتزا وإليكم في السطور الآتية خطوات عمل عجينة البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات ملعقة كبيرة من الخميرة.

كأس ونصف من المياه الساخن.

ثلاثة كؤوس من الطحين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من الملح.

ملعقة من السكر. خطوات تحضير عجينة البيتزا يتم وضع الخميرة في إناء به مياه دافئة بالإضافة لمعلقة كيرة من السكر وبعد ذلك يتم تركها لمدة خمسة دقائق لحين أن تظهر فقاعات هوائية. يتم وضع الدقيق في إناء حجمه واسع ويتم عمل حفرة في المنتصف وبعد ذلك يتم وضع خليط الخميرة في النصف. يتم وضع أيضاً زيت الزيتون ويتم تقليب المكونات جيداً وبعد ذلك نبدأ في خطوة العجن. يتم الاستمرار في العجين لحين أن تصبح العجينة متماسكة. يتم دهن الإناء باستخدام الزيت ويتم بعد ذلك وضع العجينة فيه. يتم وضع غطاء من القماش على الإناء وبعد ذلك يتم وضعه في مكان ساخن وتركه لحين أن تختمر. يتم وضع دقيق على طاولة وبعد ذلك يتم فرد العجينة على سطح الطاولة. طريقة عمل عجينة البيتزا باللبن خطوات تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا باللبن المكونات أربعة ملاعق من لبن الزبادي.

بيضتان.

كأس من الزيت النباتي.

كأسان من المياه الساخن.

ستة كؤوس من الحليب البودرة.

ملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة خطوات تحضير البيتزا باللبن يتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض. القيام بخلط جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض بيتزا التورتيلا في 3 دقائق بدون عجن أو فرن سهلة وسريعة جربيها خطوات تحضير البيتزا باللبن

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