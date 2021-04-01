طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في منزلك

نقدم لكم الان عبر هذه المقالة طريقة عمل خبز التورتيلا، وخبز التورتيلا يتميز بسمكه الرقيق وشكله الدائري اللذيذ وسرعة تحضيره، وأيضا خبز التورتيلا يقدم كوجبة خفيفة ويمكن أن يقدم كوجبة في الفطار، ويمكن وضع به الجبن أو شاورما أو حسب الرغبة، وينصح أن يلف العيش في فوطة قطنية للحفاظ على العيش طري ولذيذ لكي يكون دائما مثل الطازج، وتابعوا موقعنا ليصلكم كل جديد من خلالنا.

طريقة عمل خبز التورتيلا

نقدم لكم عبر موقعنا طريقة عمل الخبز الرقيق التي يحبه الكبار والصغار ومن الجدير بالذكر أن مكوناته سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل، وإليكم مكونات عمل الخبز في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة:

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1/3 كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

يتم إحضار وعاء عميق لعمل العجين به ويتم وضع به الدقيق ثم البيكنج باودر والملح ويتم خلطهم معا.

يتم إضافة الزيت والماء فوق الدقيق ويتم مزجهم معا حتى يتجانس المخلوط يتم النقليب.

عندما تكون العجين متماسك نضع القليل من الزيت في الوعاء ونضع العجين ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يخمر قليلا وترتاح العجينة.

وبعد مرور عشرون دقيقة يتم تقسيم العجين لعدة كرات صغيرة حسب الرغبة في المقاس.

ثم يتم فرد العجين على شكل دوائر ويتم وضع العجين المفرود على قماشة قطنية ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم نضع طاسة على نار متوسطة حتى تسخن ويتم دهنها القليل من الزيت ونضع خبز التورتيلا وقليلا ونقلبها على الوجه الاخر حتى يستوي جيدا وبذلك نكون قد انهينا الوصفة تابعي الخطوات السابقة وسوف ينجح معك عمل خبز التورتيلا.

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طريقة تحضير خبز التورتيلا