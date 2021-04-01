احلى طريقة لذيذة للفطائر المقلية والهشة بالجبنة فى المنزل واحلى من طريقة المطاعم

تعتبر المعجنات والفطائر اكثر الاكلات المحببة من قبل جميع الناس والاطفال بالتحديد، فهى لها طعم مميز ولذيذ ويكون لها طرق واشكال عديدة ومن السهولة جدا عملها فى المنزل، حيث ان جميع مقاديرها بسيطة ومتوفرة فى اى منزل وغير مكلفة اقصاديا، فقد يكون لها حشوات كثيرة منها مالح او حلو فتوجد فطائر محشية شيكولاته او مربى او سكر بودرة،وفطائر محشية انواع من الجبن او اللحمة المفرومة او الفراخ المفرومة او السجق وغير ذلك الكثير من الحشوات، فيمكن تناول هذه الفطائر فى اى وجبة من الوجبات اليومية فهى مناسبة للافطار والغداء والعشاء وتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية . احلى طريقة عمل الفطائر المقلية اللذيذة ومكوناتها احلى طريقة عمل الفطائر المقلية اللذيذة ومكوناتها المكونات 6 اكواب من الدقيق

رشة من الملح

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية

معلقتان كبيرتان من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر

ربع كوب من الزيت

كوبان من الماء الدافى

كمية من انواع مختلفة من الجبن

زيتون اسود واخضر

فلفل اخضر طريقة التحضير يتم تحضير طبق كبير وعميق ونضع فيه 6 اكواب من الدقيق، ورشة من الملح ثم نضع معلقان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف معلقتان كبيرتان من السكر ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ونخلط هذه المكونات جيدا باستخدام ملعقة لمزجهم مع بعض .

نضع ربع كوب من الزيت ثم نضيف كوب من الماء الدافى الى المكونات الجافة التى تم مزجها، ونقوم بعجن هذه المكونات باستخدام اليد ثم نضيف كوب اخر من الماء مع العجن المستمر ومن الممكن اضافة القليل من الدقيق اذا كانت العجينة تحتاج الى دقيق، ونستمر فى العجن لمدة عشرة دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية وناعمة .

نقوم بوضع غطاء على العجينة ونضعها فى مكان دافى ليساعدها على التخمير بشكل سريع، ونتركها لمدة ساعتين او اقل ليتم تخميرها وليذداد حجمها .

بعد التخمير يتم تقطيع العجينة الى كور متساوية الحجم ونتركها تختمر مرة اخرى، وبعد خمورها نقوم بفرد الكور لتصبح بشكل دائرى .

نحضر طبق لعمل خلطة الحشو وهى كمية من الجبنة الرومى والموتزريلا والشيدر وكمية من الزيتون الاخضر والاسود وايضا كمية من الفلفل الاخضر ونخلطهم جيدا .

بعد فرد كورة من العجين ويكون شكلها دائرية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة الجبن على العجينة، ثم نقوم بلفها على شكل كورة ويتم غلقها جيدا حتى لا يقع منها الحشو .

وبعد حشو جميع الكور بهذا الشكل نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لقلى هذه الفطائر ونضعها على نار متوسطه، وعند تسخين الزيت جيدا نقوم بوضع الفطائر فى الزيت وتقليبها بشكل مستمر حتى تاخذ اللون الذهبى من جميع النواحى وبعد انتهاء الكمية يتم تقديمها ومن الافضل تناولها وهى ساخنة . طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2021 عبر أبشر الجوازات طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلى طريقة لذيذة للفطائر المقلية والهشة بالجبنة فى المنزل واحلى من طريقة المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.