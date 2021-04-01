5 اسباب تخلي شرب القهوة الصبح افضل من الشاي

القهوة والشاي من اكتر المشروبات استهلاكا في جميع انحاء العالم ، عادة الناس بيختاروا الصبح اما فنجان قهوة او شاي ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك ليه القهوة شربها افضل الصبح اكتر من الشاي.

ليه القهوة شربها افضل الصبح:

1- القهوة هتساعدك على ممارسة الرياضة بشكل افضل:

لو بتحبي تقومي الصبح تمارسي شوية رياضة للحصول على طاقة الصباح ، القهوة ممكن تكون هي الاختيار المناسب ليكي ، لان القهوة بتحتوي على كمية اكبر من الكافيين مقارنة بالشاي ، القهوة ممكن انها تعزز ادائك البدني وتقلل من التعب الناتج عن ممارسة الرياضة.

2- القهوة هتساعدك على التركيز:

لو محتاجة للتركيز اثناء الدراسة للامتحان ، او هتشاركي في نشاط محتاج تركيز ، في الحالة دي القهوة هتكون هي اختيارك ، لان القهوة بتحتوي على كمية اكبر من الكافيين ، ده هيساعدك انك تبقي مركزة اكتر وانك تقومي بالانشطة خلال ساعات الليل ، وهتساعدك تعملي مهامك بتركيز وهتحافظ على نشاطك.

3- القهوة هتديكي دفعة فورية:

الشاي مشروب بيحتوي على مادة الكافيين وال L-ثيانين ، الثيانين هيساعدك على الاسترخاء ، لان الكافيين بيتفاعل مع مستقبلات الادينوزين في مخنا ويقلل من الشعور بالتعب ، ولكن بالنظر لتركيزات الكافيين في الدم هنلاقي انها بتظهر بعد 15 دقيقة من شربه ، بعكس القهوة اللي تعتبر هي المشروب الوحيد اللي بيدي طاقة فورية بعد شربه مباشرة.

4- القهوة ممكن تساعدك على انقاص الوزن:

في دراسات بتشير ان شرب القهوة مرتبط بانخفاض مستويات الدهون ، خصوصا عند الرجال ، وفي دراسة تانية مثيرة للاهتمام بتشير ان حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو مادة فعالة لتقليل وزن الجسم ، وده بيأكد ان القهوة اختيار مثالي للاشخاص اللي حابين يقللوا من وزنهم.

5- القهوة ممكن تقلل من فرص الاصابة بمرض السكر:

الدراسات اشارت ان الكافيين بيساعد على تقليل فرص الاصابة بمرض السكر ، 3 كوبايات قهوة بس يوميا هيأدي لتقليل مخاطر الاصابة بمرض السكر بنسبة 42% ، وفي دراسة تانية اظهرت ان القهوة اللي بتحتوي على الكافيين ليها تأثير في انخفاض فرص الاصابة بمرص السكر من النوع التاني.

ازاى القهوة بتأثر على جسمك و عقلك فى 6 ساعات بس من وقت ما تشربيها!