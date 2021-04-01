طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل 2021 بخطوات بسيطة

نقدم طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل 2021 بخطوات سهلة تعد من الحلويات الرمضانية الشهيرة التي لايخلو منها بيت مصري في شهر رمضان الكريم، ولا يمكن الاستغناء عنها في الولائم والعزائم، والتي تتميز أيضاً بالمذاق المميز واللذيذ وسرعة تحضيرها. تسعى ربات البيوت في الحصول على طريقة سهلة وبسيطة لعمل القطايف وعدم شرائها من المحلات لضمان جودتها والأدوات التي تدخل في تحضيرها.

ونتيجة لذلك إذادت عمليات البحث على طريقة تحضير القطايف، لذلك قمنا من خلال موقع ثقفني بتوفير خطوات عمل عجينة القطايف ومكوناتها وطريقة تحضيرها.

طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل 2021

المكونات المطلوبة لتحضير عجينة القطايف عبارة عن التالي:

عدد 2 كوب دقيق.

عدد 2 كوب ماء دافئ.

معلقة صغيرة خميرة.

معلقة صغيرة سكر.

معلقة كبيرة لبن بودر.

رشة ملح.

تحضير الشربات:

عدد 4 كوب سكر.

عدد 4 كوب ماء.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف ليمونة.

تحضير عجينة القطايف

يمكن تحضير عجينة القطايف من خلال الخطوات التالية:

في البداية نقوم بتحضير الشربات لنتركه يبرد، نضع في وعاء على النار السكر والماء ونتركهم حتى الغليان، ثم نضيف الفانيليا وعصير نصف الليمونة، ثم نضعه في التلاجة لكي يبرد تماماً. نبدأ بعد ذلك في تحضير العجينة، نضع الماء والسكر والخميرة واللبن البودر ورشة الملح في الخلاط، ثم بعد ذلك نضع الدقيق تدريجياً حتى الحصول على قوام سائل. نضع الخليط في وعاء عميق ويتم تغطيته ووضعه في مكان دافي لكي يتضاعف حجمه. نضع الوعاء المخصص لعمل القطايف على نار متوسطة، ثم نضع كمية صغيرة من العجينة عليها ونقلبها جيداً حتى نحصل على لون ذهبي مميز. نقوم بعمل باقي الكمية بنفس الخطوات السابقة حتى يتم الانتهاء منها، ثم نقوم بتغطيتها جيداً لتبرد تماماً. نقوم بحشوها بالمكسرات أو حسب رغبة كل شخص في تناولها بطعم مختلف ونكهة مميزة وجديدة، ثم نقوم بوضع الشربات عليها، ثم نقوم بتقديمها.