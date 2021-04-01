اعملي عجينة السمبوسة المنزلية بمكونات سهلة وبسيطة وفى 10 دقائق فقط

طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية، تبحث كافة الأمهات عن طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية، حيث يعشق الجميع السمبوسة سواء من فئة الكبار أو الصغار، ومن مميزات السمبوسة أنها من الممكن أن توضع في أي وجبة، يوجد العديد من الطرق التي يمكنكِ استخدامها في عمل السمبوسة ولكن سنقدم لكِ اليوم طريقة مذهلة لتحضير السمبوسة في غضون دقائق قليلة، تابعِ المقالة للنهاية، وتعرف على أسهل طريقة لعمل السمبوسة وأبهري بها ضيوفك فى شهر رمضان 2021.

طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية

يمكنكِ إتباع الخطوات التالية لتحضير عجينة السمبوسة، إذا كنتِ تفضلين عمل السمبوسة فيجب عليكِ الاهتمام جيداً بالمكونات، لأن هذه الوصفة تحتاج إلى مكونات دقيقة، أما عن المكونات فتكون كالتالي:

دقيق أبيض مقدار 3 أكواب.

ماء دافئ مقدار ¾ كوب.

بيضة واحدة.

زيت بمقدار 3 ملاعق.

ملح بمقدار ¼ ملعقة صغيرة.

فلفل أسود بمقدار ¼ ملعقة صغيرة.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة

بعد أن قدمنا لكم طريقة سهلة لتحضير السمبوسة، جاء دور معرفة كيفية القيام بتحضير السمبوسة:

في البداية يجب أن تقومِ بخلط الدقيق مع الملح ثم بعد ذلك وضع الزيت.

ثم ضعِ البيض والفلفل الأسود داخل العجينة.

قومِ بخلط هذه المكونات بشكل جيد وأضيفِ الماء بشكل تدريجي حتى تحصلي على القوام المناسب.

بعد أن يستريح العجين عليكِ القيام بتقسيم العجين، وتركه مرة آخري.

ثم ضعي الحشوة المناسبة داخل كل قطعة من العجين، وذلك بعد فرد العجين بشكل جيد.

وبعد الانتهاء من الحشو، ضعِ الكرات في الزيت.

وبعد أن يتم قليها في الزيت، قومِ بتقديمها مع وضع بعض المكسرات عليها.

يمكن حشو السمبوسة بالكثير من الحشوات ومنها السمبوسة باللحم المفروم، السمبوسة بالخضراوات، السمبوسة بالجبن، السمبوسة بقطع الدجاج، وغيره من الحشوات الحادقة، أما عن الحشوات الحلوة فيمن الحشو بالشيكولاته أو الكريمة أو بالسكر والقرفة، أو يمكن حشوها بالكاستر أو المهلبية، ومن الجدير ذكره أن عجينة السمبوسة المنزلية أفضل من العجينة الجاهزة فهى تعطى مذاق أفضل وقرمشة أعلى، فقط اتبع الخطوات السابقة وسوف تحصلين على سمبوسة أكثر من رائعة.

طريقة حشو عجينة السمبوسة الجاهزة

يمكن حشو العجنة الجاهزة بأي حشوات تفضلينها، ومن أفضلهم هو الحشو باللحم المفروم، أحضري ربع كيلو من اللحم المفروم، وأضيفي القليل من الزيت فى مقلاة، وأضيفي عليها ثمرة من البصل المقطع إلى قطع صغيرة ، ثم أضيفي عليهم اللحم مع مراعاة التقليب المستمر، ثم أضيفي الفلفل الألوان المقطع إلى شرائح صغيرة، والملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة بعض الخضراوات الناضجة والمطبوخة مسبقاً مثل البازلاء، وابدئي فى إحضار العجينة ، وضعي فيها كمية مناسبة من الحشو، ثم تُلف بالطريقة المعتادة، وتقلى.