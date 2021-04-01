طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة زي المطاعم وبدون نقطة زيت

طريقة عمل البطاطس المقلية الكرسبي المقرمشة بدون زيت يبحث عنها الكثير من ربات المنزل، وخاصة أن البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي تقدم بجانب مجموعة كبيرة من الأطعمة وخاصة الأطعمة الجاهزة والأطعمة المشوية، ويفضل الأشخاص شرائها من المطاعم دائماً لأنها تكون ذات مذاق لذيذ ومقرمشة وهشه وبدون أي زيوت، لذلك عبر هذا المقال سنقدم إليكي سيدتي أسهل طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون نقطة زيت وبمذاق لذيذ للغاية وخفيفة كالمطاعم، فقط جربي الخطوات التالية.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت

المكونات:

حبة كبيرة من البطاطس أو اثنين حسب الكمية التي تريديها.

لتر من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المخصص للطعام.

ملعقة كبيرة الحجم من بودرة الثوم.

ملعقة صغير من النشا.

ملعقة واحدة وصغيرة من الملح الناعم.

طريقة عمل البطاطس المقلية

فى البداية ابدئي بتقطيع حبات البطاطس التي تريديها إلى أصابع ذات سُمك متوسط أو حسب رغبتك، ثم ابدئي بوضع تلك الأصابع فى الماء المغلي واتركيه لمدة دقيقتين، بعد مرور المدة المحددة، قومي بأخذها من الماء واتركيها حتى تتصفي جيداً وتكون جافة وخالية من أي نقطة ماء، واتركيها لتجف تماماً فى الهواء لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك ضعي زيت الزيتون فى طبق مفرود وابدئي بوضع أصابع البطاطس بداخله وقلبيها جيداً حتى تتغطى ببعض الزيوت من الخارج، وأضيفي إليها التوابل المذكورة سابقاً وهى الزعتر والملح والثوم البودر، وأخيراً أضيفي عليها ملعقة النشا واستمري فى التقليب حتى تتغلف أصابع البطاطس بالتوابل والنشا تماماً.

أحضري صينية فرن مناسبة وابدئي برص أصابع البطاطس فى الصينية واتركي بينهم فاصل بسيط، وابدئي فى وضع الصنية فى فرن مسبق التسخين، اتركي البطاطس فى الفرن لمدة ثلاثون دقيقة على الأقل حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي جميل ومقرمش للغاية، ثم قدمي البطاطس ساخنة.

يمكن تقديم البطاطس بجانب اللحوم المشوية، ويمكن تقديمها بجانب الكثير من الصوصات مثل صوص الثومية وصوص الكاتشب، ويمكن تقديمها للأطفال الصغار بديلاً للكثير من الأطعمة المحفوظة والتي يحبون تناولها، وأيضاً يمكن للذين يتبعون نظام غذائي تناول البطاطس بدون قلق من زيادة الوزن لأنها لا تحتوى على زيوت، وبالتالي تكون صحية أكثر من غيرها من أنواع البطاطس الأخرى.