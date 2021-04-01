أقوي خلطة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة نتيجة سحرية في 3 أيام

تكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة فتعلم كل فتاة أن الرموش لها دور كبير في أن تزيد من جمال وجاذبية الوجه، فالرموش الكثيفة من أكثر الأمور التي تريد أن تحصل عليها كل سيدة، وتحمل الرموش الطويلة والكثيفة أكثر جاذبية وجمال للعيون، وعلى الرغم من ذلك تعاني الكثير من السيدات من فقدان وتساقط شعر الرموش والحواجب وفي الغالب يكون بسبب إزالتهم بطريقة خاطئة أو القيام باستخدام الشمع، وتقوم الفتيات بتطبيق أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل لرسم الحواجب ويجعلها أثقل، أو يلجئون لتركيب الرموش الاصطناعية، ونحن اليوم لدينا الحل طرق تكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة.

تقوم الكثير من الفتيات باتباع الكثير من الطرق المتنوعة التي تعمل على زيادة كثافة وطول الرموش بالمنزل منها:

قومي بمزج ملعقتين من الفازلين مع ملعقة من زيت جوز الهند وتقلب المكونات سوياً.

يضاف له ملعقتين من زيت الخروع وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.

ومن ثم نقوم بوضع الخليط على الحواجب والرموش ويترك طوال الليل، وفي الصباح يتم إزالته بمزيل المكياج مع الحرص

على تكرار الوصفة مرة بشكل يومي.

يتم خفق زلال البيض بشكل جيد، ومن ثم يضاف له ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتخلط بشكل جيد.

يتم تطبيق المزيج على الرموش والحواجب مع القيام بالتدليك الجيد لمدة لا تقل عن دقيقتين بأطراف الأصابع.

مع القيام بالتدليك الجيد لمدة لا تقل عن دقيقتين بأطراف الأصابع. يترك الخليط على الرموش والحواجب لمدة ليلة كاملة حتى تحصلين على أفضل النتائج ومن ثم يتم غسل الوجه بصباح

اليوم التالي بالماء الفاتر والصابون مع الحرص على تطبيق الخلطة مرتين من كل أسبوع.

من أسرع الوصفات الفعالة في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب قومي بمزج ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة من زيت اللوز وأخرى من زيت الزيتون.

قومي بمزج ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة من زيت اللوز وأخرى من زيت الزيتون. ويضاف للخليط ملعقة من هلام الصبار وتخلط المكونات معاً بشكل جيد ويطبق المزيج على الرموش.

يترك الخليط طوال الليل ويغسل في صباح اليوم التالي ويشطف بالماء البارد مع الحرص تكرار الوصفة بشكل يومي.