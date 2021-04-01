خلطة عراقيه مشهورة لتبييض الابط وعلاج سواد الإبطين من اول استعمال بمكونات سهلة

أسرع وصفات تبييض الابط والمناطق الحساسة، الابط والمنطقة الحساسة من الأماكن التي يسهل إصابتها بالسواد، نحن لا نجد الطريقة النهائية لحل مشكلة الإسمرار للمناطق الحياة بشكل أمان،فجميع المنتجات المتداولة في الأسواق تمثل قلقا.

الأمر يتمحور علاجه في الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة تبييض مرغوب بها دون أثر سلبي.

وصفة فعالة للتخلص من سواد الإبطين والمنطقة الحساسة:

تحضير المكونات التالية:

● واحد ملعقة ملح خشن.

● واحد ملعقة عسل نحل طبيعي.

● واحد ملعقة ترمس مطحون.

● واحد ملعقة عصير ليمون.

طريقة عمل الخليط:

1. في وعاء أضيفي جميع المكونات السابقة.

2. اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

3. تطبق الوصفة على المكان الغامق.

4. يترك الوصفة على المنطقة حوالي 15 دقيقة.

5. اشطفي الخليط بماء فاتر.

6. يحب المداومة على تكرار الوصفة بمعدل 3 مرات في الأسبوع لتعطي لكي نتيجة التبييض المطلوبة.

وصفة خليط الجلسرين:

الجلسرين من الزيوت الطبيعية المعالجة للبشرة.

يستخدم زيت الجلسرين في معالجة القشف وإزالة اي طبقة من الجلد الميت.

● أحضري زيت الجلسرين.

● جهزي ليمونة.

● اعصري الليمون مع زيت الزيتون وقلبي المكونات.

● ادهني الخليط في المنطقة الحساسة والابطين.

● يتم المداومة على إستخدام الرصفة يوميا ولمدة أسبوع.

● تعمل الوصفة على إزالة البقع الداكنة وتعطي لها تفتيح سريعا، بعد مرور 3 أيام من تكرار الوصفة ستندهشي بنتيجة التبييض الفعالة.

وصفة بيكربونات الصوديوم:

إليكم احد الوصفات التي تعطي نتيجة مذهلة في تفتيح الأماكن الحساسة بالجسم كالابطين والمنطقة الحساسة.

● قومي بغمس نصف ليمونة في بيكربونات الصوديوم.

● استخدمي الليمون في تدليك وفرك الغمقان.

● استمري فترة زمنية حتى تلاحظي التبييض الذي ظهر واضحا.

● اي وصفة طبيعية تحتاج إلى وقت حتى تظهر النتيجة الجيدة لها، لذا التزمي بتنفيذ الوصفة وسترى الفرق بنفسك.