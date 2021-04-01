أقوي خلطة هندية حيرت الاطباء للقضاء علي شيب الشعر والشعر الابيض نهائيا مجربه وفعالة

أقوي خلطة هندية حيرت الاطباء للقضاء علي شيب الشعر لأنه من أهم الأمور التي تزعج السيدات، ويجعلها أكبر سنناً عما هي عليه ويفقدها جمالها، وبالتالي يجعلها تبحث بشكل مكثف عن أهم الطرق المتنوعة للقضاء على الشيب، ويجعلها تدفع أموال باهظة عند الذهاب لصالونات التجميل، وتطبيق العديد من الصبغات الكيميائية في تغطية الشيب ولكنه من الحلول المؤقتة ويذهب سريعاً، كما أنه يسبب تلف الشعر وتساقطه، ولكن نحن نفضل دائماً تطبيق الوصفات والمواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من شيب الشعر بفعالية منها خلطة هندية للقضاء علي شيب الشعر ويمد الشعر بالكثير من الفوائد دون أن تسبب أي ضرر للشعر. خلطة هندية للقضاء علي شيب الشعر قومي بوضع 100 جرام من نبات الأملج المطحون في إناء على النار، من ثم نقوم بإضافة 250 ملي من الماء وتقلب المكونات بشكل جيد.

ويترك على النار حتى أن يجف الماء بشكل تام ونحصل على عجين داكن ومن ثم نقوم برفع الخليط من على النار ويترك حتى الصباح.

سوف تلاحظين تغير لونه للون الأسود يوضع على النار من جديد ويضاف له 50 ملي من زيت جوز الهند مع القيام بتقليب الخليط لمدة لا تقل عن 3 دقائق وحتى نحصل علة قوام متجانس كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر مع التركيز على شيب الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.

وفروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ساعة واحدة. من ثم نقوم بشطف الشعر بشكل جيد بالشامبو والماء، مع الحرص على تكرار الوصفة من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع وحتى تلاحظين اختفاء الشعر الأبيض نهائياً لمدة لا تقل عن شهرين. خلطة الريحان وأكليل الجبل لعلاج الشيب تجهيز خليط فعال للتخلص من شيب الشعر نقوم بخلط كوبان من الماء الساخن ويضاف له ملعقة من أكليل الجبل ونصف كوب من الريحان وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

نقوم بخلط كوبان من الماء الساخن ويضاف له ملعقة من أكليل الجبل ونصف كوب من الريحان وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس. نقوم بوضع الخليط على النار مع الحرص على التقليب حتى يغلي ومن ثم يرفع من على النار.

يترك حتى يبرد ويطبق على الشعر ويترك لعدة ساعات ومن ثم يغسل بالطريقة المعتادة. طريقة تنظيف البيت قبل رمضان بأسرع وقت وأقل مجهود تجهيزات شهر رمضان

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