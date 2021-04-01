أقوي خلطة طبيعية لصبغ الشعر في البيت باللون البني الفاتح وتغطية الشيب في 5 دقائق

أقوي خلطة طبيعية لصبغ الشعر في البيت باللون البني صبغ الشعر في البيت بني فاتح هل ترغبين في أن تقومي بتغير لون شعرك للون البني الفاتح بالمنزل بأقل الأسعار وأيضاً دون الحاجة لتطبيق مواد كيميائية التي تسبب ضرر الشعر على المدى البعيد، فقد يعتقد الفتيات أن هذه من الأحلام المستحيل تحقيقها، لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم خطوات فعالة تساعدك في الحصول على لون شعر بني فاتح بكل بساطة، والأهم من ذلك أنه لا تكلفك الكثير من المال ولا تحتاج للذهاب لصالونات التجميل، كما أن يوجد العديد من وصفات الطبيعية التي توفر لك صبغ الشعر بطرق طبيعية، تجعلك تبتعدين نهائياَ عن تطبيق المواد الكيميائية التي تتواجد بصبغات الشعر الكيميائية.

أقوي خلطة طبيعية لصبغ الشعر في البيت باللون البني

تعتبر الحناء من المواد الطبيعية التي انتشرت بشكل كبير في تغذية الشعر وتعمل علي تلوين الشعر بسهولة، كما أنها تتناسب مع كافة أنواع الشعر وتدوم لوقت طويل وبإمكانك تجربتها كالآتي:

عشر ملاعق من مسحوق الحناء.

علبة واحدة من حليب جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

يجب القيام بخلط كافة المكونات معاً في إناء من الزجاج أو البلاستيك واستمري بالتقليب حتى تحصلين على عجينة متماسكة وتترك طوال الليل بالمطبخ.

نقوم بالصباح بتقسيم الشعر لقسمين ومن ثم يتم تطبيق الحناء على الشعر، على أن يتم تغطية الشعر بشكل كامل.

نقوم بلف الشعر كعكة وتغطى بقبعة الاستحمام وتترك لمدة لا تقل عن أربع ساعات متواصلين.

ومن ثم قوم بغسل الشعر بالماء والشامبو وسوف تلاحظين تغير لون شعرك بنفسك.

تعمل على كثافة وزيادة طول الشعر بوقت قصير.

تعمل على معادلة حموضة فروة الرأس.

يساعد في التخلص من مشكلة شيب الشعر.

يعمل على تقوية الشعر.

تساعد على تغير لون الشعر دون أن يتعرض لأي آثار جانبية.

المكونات المستخدمة:

من الوصفات الرائعة في التخلص من شيب الشعر للابد، في وعاء ضعي ربع كوب من القهوة وكوب من الحناء، ويعجن الخليط بالماء الدافيء حتي تصبح عجينة لينة اتركيها ساعة قبل وضعها علي الشعر في مكان دافيء، ثم قومي بتقسيم شعرك وضعي الخليط علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الاطراف ويلف الشعر ويغطي بكيس بلاستيك ويترك الخليط لمدة ثلاث ساعات علي الاقل، حتي يتم تغطية شيب الشعر والتخلص من الشعر الابيض، قومي بغسل الشعر بالبلسم والماء الفاتر وسوف تلاحظي نتيجة ممتازة، ويمكنك تكرار الوصفة مرة كل شهر سوف تلاحظي اخفاء الشيب نهائيا ولن يظهر مجددا.