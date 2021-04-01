الطريقة الصحية لتخزين الثوم من السنة للسنة كأنه طازج في الفريزر بدون ما يغير لونه

الطريقة الصحية لتخزين الثوم من السنة للسنة الثوم يعمل على تعزيز المأكولات التي يدخل فيها الثوم ولكن يعتبر الثوم هو اكثر الاشياء التي لديها نكهة، وتستطيع ايضا الكثيرون تحضير بعض الأطباق مثل الملوخية أو الفته بطرق متعددة، كما انها ايضا يتم تواجد الثوم في جميع المأكولات طوال العام لا يقتصر عندما اكلات معينة كما يمكنه أيضا أن نقوم بطحنه وعمل الثوم البودر والتي يستخدم في الفراخ في الفرن أو كفتة الحاتي وبعض الماكولات الاخرى لذلك أصبحت هي أكثر الأشياء التي يتساءل عنها الكثيرون في طريقة تخزين الثوم تابعوا معنا. الطريقة الصحية لتخزين الثوم من السنة للسنة يمكنك اليوم أن نقوم بتخزين الثوم لفترات طويلة دون تغيير إذا كان في لون أو الرائحة أو الشكل أو النكهة لذلك الطريق تكون كالتالي:- اولا يجب ان نقوم بشراء كمية الثوم المراد تخزينه.

ويفضل أيضا أن يكون هذا الثوم لديه العروش الخضراء.

ويتم تقسيم الثوم الى اجزاء، بعد تفصيص صغيرا.

وفرمة جيدا وقومي بوضعة في برطمنات محكمة الغلق وضعي علي الوجه معلقتين من الزيت وتغلق البرطمنات.

ثم قومي بوضعها داخل الفريزر.

فسوف تدوم لأوقات طويلة حتى العام القادم.

ولكن يفضل أيضا أن تكون في أكياس او برطمنات محكمة الغلق حتي لا تخرج أى روائح لباقي اطعمة الفريزر. تخزين الثوم في الزيت: كما يمكننا أيضا أن نقوم بحفظ الثوم بطريقة الزيت وهي طريقة الافضل على الاطلاق وهي تكون كالتالي:- نضع على الثوم في كمية وفيرة من الزيت. ثم نقوم باضافته داخل الثلاجة.

ونتركها لمدة شهر.

وسوف تكون هذه الطريقة هي الافضل والاسهل على الاطلاق لانه يساعدنا أن نقوم بحفظه لمدة عام كامل فهذه الطريقة مدتها شهر. تخزين الثوم في الخل: الخل قد يعتبر من أكثر الأشياء التي تساعدنا في حفظ الثوم بالطريقة الصحيجة :- يجب أن نقوم بتقشير الثوم جيدا.

ونضعه في برطمان نظيف نقوم بسكب كمية من الخل على هذه البرطمان.

ونبدأ بغلقه جيدا.

كما يوجد طريقه اخرى عند تحضير برطمان زجاجي ونضع فيه كمية من الخل الأبيض.

ثم نقوم باضافة الثوم ولكن دون أن يتم تقشيره.

وبعد ذلك ننتظر لفترات طويلة وعند استخدام نقوم بإزالة القشرة.

ونبدأ بفرمه واستخدامه في جميع المأكولات التي تحتاج إلى الثوم. طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2021 عبر أبشر الجوازات

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