في عشر دقائق حضري بيتزا المحلات في المنزل بكل أسرارها بطريقة سهلة وبسيطة

بالرغم من سهولة تحضير البيتزا في جميع المطاعم وكذلك المنزل بين الأشخاص في المطاعم إلا أن خبراء المطبخ يقومون بإختراع طرق أسهل من حيث الخطوات وطريقة الإعداد يومياً وبالفعل يوجد طرق مختصرة كثيرة لتحضير البيتزا بطريقة أكثر سرعة وفي ذات الوقت لا تقل جودة من حيث المذاق عن طريقة التحضير التقليدية كما أن مكوناتها تعتبر غير مكلفة فقط القليل من المكونات الأساسية مثل الدقيق والصلصة وبعض المكونات التي لا يمكن الإستغناء عنها في تحضير البيتزا وبسبب عدم إمتلاك الفتيات والشباب لخبرة الأمهات في المطبخ وإعداد الطعام نقدم لكم طريقة سهلة لتحضير البيتزا التي تساعد المبتدئين يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البيتزا

تتصدر البيتزا كأفضل وجبة سريعة منذ ظهورها لأول مرة في إيطاليا على الرغم من ظهورها في البداية على هيئة عجينة دائرية تشبه الخبز وبمرور الوقت وإرتفاع معدل الخبرات الخاصة بالمطبخ الإيطالي تطورت مكوناتها وكذلك الشكل الخارجي لها حيث أصبحت مميزة بالخضراوات التي يتم إضافتها وكذلك أصناف الجبنة المختلفة سواء الجبن الموزاريلا أو الجبن الرومي.

المكونات:

أربع أكواب من الدقيق الخاص بالبيتزا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

نصف فنجان من زيت الزيتون ويمكن استبدالها بالزيت النباتي.

كوبان من الحليب.

بيضه.

حشوة البيتزا.

تكوين خليط من السكر والخميرة أولاً ودمجهم معاً. ثم نتركه ونبدأ بتحضير كلاً من الزيت والبيض والدقيق ونخفقهم معاً. ثم إضافة الملح نقوم بدمج المكونات معاً خليط الخميرة وخليط الدقيق ونقوم بعجن المكونات معاً عن طريق اليدين حتى تتشكل عجينة متماسكة ومتجانسة. نقوم بمسح سطح العجينة من جميع الجوانب بالزيت. ثم نقوم بتقسيم العجين إلي قطعتين دائرتين ونضع كل منهم بصينية متوسطة الحجم. ونقوم بتجهيز الحشو ونبدأ بحشو الجوانب وتقطيع الخضراوات من الفلفل الملون والصلصة على السطح بشكل منظم وكذلك قطع الزيتون ووضع الجبنة الموزاريلا على سطح البيتزا وإدخالها الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تصبح جاهزة وناضجة بعد ذلك يتم تقديمها ساخنة للتمتع بمذاقها الشهي.

طريقة التحضير

ملحوظة:

عند تحضير صينية البيتزا نقوم بوضع أسفل العجينة ورق زبدة حتى لا تلتصق العجينة، كما يمكنك إستبدال الجبنة الموزاريلا بالجبنة الرومي حسب توافر المكونات.