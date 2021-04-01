طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة  الذهبية فى البيت بأقل التكاليف وبأسهل طريقة والطعم لذيذ

طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة من ضمن المعجنات الأكثر انتشارا حول العالم والأشهر بشكل كبير في دولة الهند ولكنها تشمل أيضا فى كافة الدول العربية، وذلك لطعمها اللذيذ المقرمش وبالأخص عند قدوم شهر رمضان الكريم أصبح تحضيرات رمضان هي أكثر الأشياء التي ينشغل بها الكثيرون ولكن الحشوات التي تتواجد داخل السمبوسة، يمكنك أيضا أن تقومي بوضعها بالطريقة التي ترغب فيها إذا كانت باللحم أو الدجاج بالتوابل بالخضروات المسلوقة أو إذا قمنا أيضا بتحضيرها بالجبنة، فلديها العديد من الطرق المختلفة فهي عجينة رقيقة سهلة تناولها. طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة الذهبية فى البيت المكونات: كوبين ونصف من الدقيق.

نصف كوب من المياه.

نصف ملعقة من الملح .

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ملعقتين من الزيت النباتي. طريقة تحضير السمبوسة اولا يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء عميق وضعي فيه قدر بسيط من الزيت.

ثم قومي بإضافة الزبد والملح اخلطي هذه المكونات جيدا ث م ضعى عليهم كمية من المياه.

ابدائي بإدخال هذا المزيج من المكونات الى الخلاط الكهربائى.

وفي وعاء أخر ضعي الدقيق وضعي الخليط السابق ويعجن العجينة جيدا.

عندما تحصلي على عجينة متماسكة .

ابدئي بفرد هذه عجينة السمبوسة على شكل مستطيل قومي بتقطيع بالطول .

كما يمكنك أيضا أن تستخدم المسطرة لقياس حجم الشرائح جيدا.

ابدئي بعمل اشكال السمبوسة بالحشوة التي ترغبي فيه .

اغلق السمبوسة جيدا واتركيها لكي تنهي جميع الكمية التي تتواجد لديك.

ثم قومى بتحضير مقلاة على النار وضيفي بها كمية وفيرة من الزيت.

ثم نضع السمبوسة وعندما يصبح لونها باللون الذهبي المقرمش اللذيذ.

قومي بغلق النار وبدء بوضعها على مناديل لامتصاص الزيت وبعد 10 دقائق قومي بتقديمها. ملحوظة لكي تستطيعي تناول افضل نوع من السمبوسة المقرمشة لابد من اختيار افضل انواع الدقيق.

يجب أن نقوم بنخل الدقيق جيدا لكي نتأكد من عدم وجود أي رواسب أو أشياء تتواجد به. عروض بنده الأسبوعية على الشوكولاتة والحلويات والمقاضي الرمضانية

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