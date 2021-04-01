المعلقة السحرية ضعيها علي كريم بانثينول ولن يتوقف شعرك عن النمو والتخلص من التساقط

المعلقة السحرية ضعيها علي كريم بانثينول دائما الوصفات التي تساعد على تنعيم الشعر وتطويله، هي أكثر الأشياء التي تتداول كثيرا عبر محركات البحث، كما أنها تلمس جمال المرأة إذا كانت لديه الشعر الخشن والمتقصف أو القصير ولكن اطاله الشعر نستطيع أن نحصل عليه عند استخدامنا كريم البانثينول مع بعض المواد الطبيعية بالاضافة إلى ذلك يعمل ايضا هذا الكريم ويساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه والحصول ايضا على كثافة الشعر. المعلقة السحرية ضعيها علي كريم بانثينول ثلاث ملاعق من العسل.

2 ملعقة من كريم البانثينول .

بيضة واحدة. طريقة تحضير الوصفة نخلط جميع المكونات في وعاء واحد.

ثم نبدأ بتطبيق هذا المزيج على الشعر بالتساوي.

ثم نقوم بوضعه ونتركه لمدة ساعة على الأقل.

ونبدأ بتغطية الشعر جيدا.

وبعد انتهاء هذه المدة قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر

سوف نجد أن الشعر يصبح ناعم كالحرير وانسيابي ومع أستخدام الوصفة مرة كل أسبوع سوف تلاحظي وقف التساقط وترطيب الشعر وتطويلة. فوائد الوصفة البيض بروتين طبيعي للشعر يعمل علي ترطيب وفرد الشعر الخشن .

. يساعد على بناء الشعر التالف.

يعمل ايضا على التخلص من تساقط الشعر.

العسل يعطي للشعر اللمعان الذي يحتاجه فعال فى تنعيم الشعر.

كريم البانثينول فهو كريم هائل وصحي يعمل ايضا على التخلص من جميع مشاكل الشعر. وصفة كريم البانثينول كريم الأرز ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من ماء الأرز.

ملعقة من زيت جوز الهند واحدة موزة. طريقة تحضير الوصفة نضع كريم البانثينول مع ماء الأرز، وزيت جوز الهند.

ثم نقوم بتطبيق هذا المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

انتظر لمدة 30 دقيقة

ثم نقوم بغسيل الشعر جيدا تكرر هذه الوصفه ثلاث مرات في الاسبوع.

بعد مرور شهر من اتباع هذه الوصفة سوف نجد أن الشعر اصبح كثيف وناعم كالحرير. فوائد الوصفة الموز يعمل ايضا على فرد الشعر المجعد والتالف.

الأرز يعمل ايضا على توفير شعر صحى ناعم.

إنما إذا تحدثنا عن كريم البانثينول فلديه ايضا العديد من الفوائد التي تعمل على التخلص من تقصف الشعر.

والديه فوائد غذائية كثيرة لأنه يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه وتطويله في وقت قياسي. لو عندك نواة البلح أتحداكي أن ترميها بعد معرفة السبب

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