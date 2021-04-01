طريقة عمل عجينة قطايف رمضان في المنزل بخطوات سهلة وبأقل تكلفة

تعد القطايف من أشهر وأفضل الحلويات الشرقية التي تفضلها العديد من الأشخاص حيث أنها مرتبطة بشكل كامل في شهر رمضان الكريم، تقدم بكثرة في المناسبات والأعياد والتجمعات العائلية ولا تخلوا أي مائدة من طبق القطايف وخاصة في شهر رمضان، تمد الجسم بالطاقة والحيوية نظراً لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، حيث يمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة يمكن أن تحشو بالقشطة أو بالمهلبية أو بالشوكولاته، أو بالكريمة والعديد منا يلجأ إلى شرائها من المحلات بدلاً من تحضيرها في المنزل، ولكن من خلال هذا المقال نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل عجينة قطايف رمضان في المنزل المكونات: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

2 ملعقة صغيرة سكر.

رشة صغيرة من الملح .

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة صغيرة من الحليب البودر.

2 كوب من الماء الفاتر.

2 ملعقة صغيرة من السميد الناعم. طريقة التحضير: يحضر إناء يوضع فيه السميد والدقيق والسكر والملح والخميرة والحليب البودر، ثم يتم مزجهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة الزيت والماء ثم يتم خفقهم جيداً بواسطة المضرب اليد حتى تمتزج المكونات مع بعضها والحصول على عجينة متماسكة قليلاً وطرية.

يتم وضع العجينة في كيس نايلون، ثم توضع في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تخمر.

يحضر مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم بواسطة ملعقة يتم صب العجينه في المقلاة وتترك حتى تخرج منها الفقاعات وتجفف.

بعد ذلك يتم تحضير قطعة قماش نظيفة ويرفع عليها القطائف التي تطهي ويستمر على تلك الخطوات حتى الإنتهاء من الكمية بالكامل.

يتم حشو العجينة بالحشو المفضل لديك، سواء حشوة المهلبية أو بالكريمة أو الشيكولاتة أو أي حشو مفضل لديك.

ثم تغلق جيداً بواسطة الشوكة، ويتم تحميرها في زيت غزير بعد ذلك يتم وضعها في القطر ثم ترفع من القطر وتقدم في طبق التقديم. سر نجاح عجينة القطايف يجب أن تنخل كافة المكونات الجافة قبل وضعها مع المكونات السائلة حتى لا يحصل تكتلات.

عند ظهور فقاقيع في عجينة القطايف عند الطهي فهذا يدل على أن العجينة ناجحة، وإن لم يظهر أي فقاعات في العجينة أثناء طهيها فهذا هذا الوقت لا بد من تحضير عجينة أخرى.

يجب حشو القطايف مباشرة بعد عمل العجينة حتى لا تجف. طريقة حشو القطايف بالنوتيلا يتم تحضير عجينة القطايف وحشوها بالنوتيلا بواسطة ملعقة صغيرة.

يتم غلقها من الأطراف على شكل نصف دائرة، مع مراعاة عدم ملئها بالقطايف حتى لا تفك أثناء التحمير.

يحضر مقلاة ويوضع فيها زيت غزير ساخن، ثم يتم تحمير القطايف فيه حتى تصبح باللون الذهبي.

ترفع على مناديل مطبخ وتقدم دافئة ومقرمشة ويرش عليها القليل من الفستق وجوز الهند. سر نجاح عجينة القطايفطريقة حشو القطايف بالنوتيلا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة قطايف رمضان في المنزل بخطوات سهلة وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.