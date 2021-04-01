صبغ الحواجب بمكونات طبيعية في المنزل بدلاً من الذهاب إلى صالون التجميل

صبغ الحواجب بمكونات طبيعية في المنزل، العديد من النساء يذهبن إلى صالون التجميل لصبغ الحواجب بمواد كيميائية قد تضر شعر الحاجب وتؤدي إلى تساقطه على فترات بخلاف تكلفته العالية، يمكن صبغ الحواجب في المنزل بمكونات أمنه على الشعر وذلك بدلاً من الذهاب إلى صالون التجميل، فيمكن صبغه لنفسك بالمنزل وذلك من مكونات موجودة في مطبخك، حيث تسعى العديد من النساء للحصول على إطلاله متميزة وكسر الروتين اليومي وتغيير من شكلها وذلك بصبغ الشعر أو صبغ الحواجب، حتى تظهر بمظهر جذاب، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة صبغ الحواجب بمكونات طبيعية في المنزل.

العديد من النساء يقومون بتحديد شكل الحاجب وذلك بإستخدام قلم الكحل أو تاتو الحواجب، وذلك للحصول على حواجب كثيفة وذات مظهر جذاب، حيث أن الحواجب هي التي تحدد ملامح كل شخص فلابد من ظهورها بمظهر جيد ولائق مع الوجه.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

2 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة صغيرة قهوة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه القهوة، ثم يوضع عليه الكاكاو ثم تخلط المكونات معاً، بعد ذلك يضاف زيت جوز الهند والعسل مع الإستمرار بالتقليب، حتى يصبح لدينا خليط متجانس.

يترك الخليط لمدة دقيقتين، بعد ذلك نحضر فرشاة المكياج الرفيعة ثم يتم غمسها فى الخليط، ويتم وضعها على الحاجب بعد تحديده حتى لا يتم خروج الخليط عن شعر الحاجب، يتم تمشيط الخليط عدة مرات على شعر الحاجب.

يترك لمدة عشرون دقيقة بعد ذلك يتم إزالته بواسطة القطنة، ثم يغسل بالماء البارد ويجفف.

وبذلك يتم الحصول على حواجب باللون البني الداكن، وكلما زادت مدة الخليط على الحاجب كلما أعطي لون داكناً مثل اللون الأسود.

المكونات:

ملعقة صغيرة حناء.

بعض قطرات من عصير الليمون.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه الحناء، إذا كنت تريدين صبغ الحواجب باللون الأحمر، عليك تحضير حناء حمراء، وإذا كنت تريدين صبغ الحواجب باللون البني عليك إحضار حناء باللون البني.

بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون، يتم خلط المكونات معاً حتى الحصول على عجينة طرية.

يتم وضع تلك العجينة في الثلاجة ليوم كامل، بعد ذلك بإستخدام فرشاة رفيعة، يتم غمسها فى الخليط وتوضع على الحاجب لمدة عشرون دقيقة.

وكلما زادت المدة كلما كان اللون داكناً، وذلك حسب الإختيار، بعد ذلك يتم مسح الخليط من على الحاجب بواسطة قطنة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه نصف ملعقة كركم وملعقة كبيرة حناء ونصف ملعقة من ورق الشاي الأخضر والعصفر.

تخلط المكونات جيداً بإستخدام القليل من الماء الفاتر مع بعضهما حتى الحصول على عجينة لينة .

يترك المزيج حتى يتخمر 6 ساعات وبعد ذلك يطبق على الواجب بالفرشاة ثم يترك لمدة ساعتين.

يمسح أولاً بقطنة ثم يغسل بماء فاتر.

صبغ الحواجب باللون الكستنائي