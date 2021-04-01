يعد الجزر احد ابرز الخضروات الجذرية التي ينصح بتناولها واستخدامها في تحضير الطعام لكافة الفئات العمرية والحالات الصحية، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة وغيرها.

ويمكن تحضير عصير الجزر من هذا الخضار اللذيذ دون اللون البرتقالي الداكن، لمن يجدون صعوبة في تناول الجزر بهيئته الصلبة. ويوفر عصير الجزر العديد ويوفر عصير الجزر العديد من الفوائد الصحية للجسم نستعرضها سوياً كما اوردها موقع "البيان الالكتروني" نقلاً عن موقع "هيلت لاين" الطبي.

ما دوت الخليج فوائد عصير الجزر لجسم الانسان

يحمل عصير الجزر الكثير من العناصر الغذائية المهمة والضرورية لتعزيز الصحة والحفاظ عليها، مثل الكاروتينات والفيتامينات ومنها فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك.

كما ان عصير الجزر قليل السعرات الحرارية والدهون والسكريات، وغني بالالياف والكربوهيدرات والبوتاسيوم.

وتناول عصير الجزر بصورة منتظمة يسهم في تحقيق الفوائد الصحية التالية:

التغذية التامة: بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية، إذ يوفر كوب واحد من عصير الجزر مثلاً 96 سعر حراري، واقل من 1 جرام دهون، و9 جرام سكريات، و15% من الحاجة اليومية للبوتاسيوم، و22 جرام من الكربوهيدرات.



كما يوفر عصير الجزر أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، المحاربة للجزيئات غير المستقرة المعروفة بإسم الجذور الحرة.

تحسين صحة العين: عند الحديث عن افضل مصادر الغذاء للحفاظ على العينين، يأتي الجزر وعصير الجزر في مقدمها، نظراً لاحتوائها على نسبة كبيرة من العناصر المفيدة لصحة العين والنظر.

إذ يحوي كوب واحد من عصير الجزر على أكثر من 250٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ، ومعظمها على شكل بروفيتامين "أ" كاروتينات مثل بيتا كاروتين.

ومعلوم ان فيتامين أ ضروري لصحة العين، كونه يخفض خطر الاصابة بالعمى وامراض العيون المرتبطة بالسن بحسب العديد من الدراسات.

تعزيز المناعة: تعمل فيتامينات أ وسي الموجودة في عصير الجزر كمضادات للاكسدة، تحمي الخلايا المناعية من اضرار الجذور الحرة.

كما ان عصير الجزر غني بفيتامين ب6، الضروري لاستجابة مناعية مثالية. واي نقص في هذا الفيتامين يتسبب بضعف المناعة ضد الامراض.

الوقاية من السرطان: بحسب الدراسات، فإن مركبات البولي اسيتيلين والبيتا كاروتين الموجودة في خلاصة عصير الجزر فعالة بدرجة كبيرة في الوقاية من الخلايا السرطانية.

وفي إحدى هذه الدراسات، تبين للباحثين ان علاج خلايا سرطان الدم بمستخلصات عصير الجزر لمدة 72 ساعة، أدى لموت الخلايا السرطانية وإيقاف دورة نموها.

التحكم في سكر الدم: إن شرب كميات قليلة من عصير الجزر، قد يكون له أثر إيجابي في خفض مستويات السكر في الدم. وفي إحدى الدراسات التي أجريت على فئران مصابة بداء السكري من النوع الثاني، تبين ان عصير الجزر يقلل نسبة السكر في الدم ويحسن العلامات الأخرى ذات الصلة.

في حين توصلت دراسة اخرى الى ان عصير الجزر الأرجواني يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم بسبب التأثير المضاد للالتهابات لأصباغ الأنثوسيانين.

الحفاظ على صحة الجلد: كثيرة دوت الخليج العوامل التي تتسبب في إيذاء صحة الجلد وتدهورها، مثل التعرض الشديد لاشعة الشمس فوق البنفسجية والتلوث البيئي وغيرها. وتساعد العناصر الغذائية في عصير الجزر في تدارك هذه المخاطر والتقليل منها، إذ يوفر كوب واحد من عصير الجزر أكثر من 20٪ من القيمة اليومية من لفيتامين سي.

وللعلما، فإن فيتامين سي لا يقوي المناعة فقط، بل يعمل كذلك كمضاد للأكسدة لحماية البشرة من أضرار الجذور الحرة بفضل محتواه من البيتا كاروتين. وخلصت إحدى الدراسات الى أن النظام الغذائي الغني بالكاروتينويد قد يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويحسن مظهر الجلد.