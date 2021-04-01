تطويل الشعر بسرعة هائلة في أسبوع بدون أدوية بمكونات بسيطة

تطويل الشعر بسرعة هائلة هو ما تبحث عنه أغلب النساء في العالم العربي، حيث يعد الشعر من مظاهر الجمال الأساسية لكل فتاة حتى تظهر بشكل لائق، يعتمد تطويل الشعر على العديد من الطرق التي قد تكون ناجحة في بعض الحالات ولكن غير مناسبة لكل المستخدمين، كما أن هناك بعض العادات الخاطئة في الحياة اليومية تؤدي إلى عدم زيادة نمو الشعر؛ مثل استخدام مشط بلاستيك لتمشيط الشعر الذي يؤدي إلى تساقط الشعر بسبب انبعاث موجات كهربية تسبب تلف الشعر.

نقدم لكم في هذا المقال أفضل خلطات لتطويل الشعر بسرعة فائقة ناجحة ومجربة من العديد من الفتيات، يجب الالتزام بكافة المقادير والمكونات مع طريقة الاستخدام للحصول على أفضل نتيجة في تطويل الشعر بسرعة هائلة.

تطويل الشعر بسرعة هائلة

إليكم العديد من الوصفات المنزلية لتطويل الشعر يجب تطبيقها للحصول على شعر طويل وكثيف، في البداية يجب غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو الطبي لمحو أي مكونات كيميائية في فروة الرأس قبل تحضير المكونات لضمان فاعليتها، يمكنك الحصول على وصفات لتطويل الشعر بسرعة البرق حتى يصبح كثيف مثل ذيل الحصان.

خلطة الزيوت لتطويل الشعر

تعد الزيوت الطبيعية هي الحل المثالي لجميع حالات الشعر سواء كن ناعم أو مجعد أو خشن، كما تناسب الشعر الجاف والدهني، يمكنك تحضير أقوى زيوت لتطويل الشعر بسرعة حتى تظهر النتيجة بعد أسبوع عن طريق الخطوات التالية:

وضع معلقتين من زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الأركان في وعاء. خلط الزيوت جيداً مع التقليب حتى تصبح في قوام واحد. توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرأس برفق. أرتداء قبعة الاستحمام لمدة ساعة بعد تمشيطه بمشط خشبي. غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو وتجفيفه بمنشفة قطنية. تكرار الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع قبل النوم لمدة شهر.

خلطة تطويل الشعر بدون أدوية

يعد أستخدام المستحضرات الكيميائية من الأشياء الضارة بصحة الشعر مما يؤثر على كثافة الشعر وطوله، أفضل طريقة لتطويل الشعر بسرعة هي الحصول على خلطة تطويل الشعر بدون أدوية عن طريق الخطوات التالية:

هرس حبة من الموز في وعاء صغير. إضافة معلقة من عسل النحل ومعلقتين من زيت جوز الهند وزيت اللوز. خلط المكونات بشكل جيد للحصول على ماسك الموز لتطويل الشعر. توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي. غسل الشعر بعد ساعة بالماء الدافئ والشامبو. تكرار الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهرين على التوالي.

في النهاية مهما كانت حالة شعرك وهما كانت كثافته أو طوله، يمكنك استخدام خلطة تطويل الشعر بكل ثقة أنها الحل الأفضل في تطويل الشعر بسرعة هائلة.