طريقة عمل صابونة الكولاجين في المنزل بأبسط وأسهل وصفة

تعتبر صابونة الكولاجين ، من أفضل أنواع الصابون الذى يجيد تفتيح البشرة، فالكولاجين من أحد أنواع المنتجات الموضعية التي يتم إنتاجها وتسويقها لمحاربة علامات تقدم السن، فهي نوع من أنواع الصابون، الذي يعمل علي تفتيح البشرة ويساعد علي معالجة حبوب البشرة، وتحافظ علي نضارة البشرة وإشراقها، تعمل علي توحيد لون البشرة ويزيل البقع الداكنة، ويلعب الكولاجين دوراً مهم جداً في الحفاظ علي البشرة ونضارتها، وجعلها مشدودة وأكثير مرونة، فهي تنقي البشرة من التجاعيد والشوائب، لذلك سوف نتعرف علي طريقة صنع صابونة الكولاجين في المنزل من خلال هذا المقال.

مكونات عمل صابونة الكولاجين في المنزل

سوف نعرض لكم الأن من خلال هذا المقال مكونات عمل صابونة الكولاجين وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق كبار من لبان الذكر.

معلقتين ونصف لبن بودر.

ملعقة كبيرة من زيت لوز حلو.

ملعقتين من الجلسرين.

صابونة عادية مبشورة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير صابونة الكولاجين في المنزل بوصفة سهلة جداً وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار لبان الذكر نضع عليه كوب ونصف من الماء المغلي ويغطي جيداً، ويترك لمدة 24 ساعة ثم يصفي ويأخذ الماء منه. نقوم بإحضار وعاء كبير، ثم نقوم بوضع الصابونة المبشورة في الوعاء، ثم نقوم بإضافة اللبن البودر علي منقوع لبان الذكر، ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافتهم علي الوعاء، ونرفعهم علي نار هادي، حتي تذوب المكونات جميعاً، يتم رفعهم من علي النار، ونضيف إليهم كمية الجلسرين، وكمان يتم إضافية الزيت الحلو، ونستمر في التقليب الجيد. نحضر قوالب سيلكون صغيرة، ونبدأ بإضافية خليط الصابون فيها حتي ننتهي من الكمية، نتركهم جانباً حتي تبرد، ثم نقوم بوضع القوالب في الفريزر لمدة 4 أو 5 ساعات.

فوائد صابونة الكولاجين للبشرة والجسم

سوف نتعرف علي أفضل فوائدها لجسم والبشرة من هنا وهي كما يلي:-

تعمل علي توحيد لون البشرة. تقليل من ظهور علامات التجاعيد. تساعد علي ترطيب البشرة وجعل ملمسها ناعم. التخلص من حبوب البشرة. تعطي مظهر ممتلئ للخدود والشفاه.