الكبدة الإسكندراني على طريقة المطاعم كالمحترفين وتحدي

مع دخول شهر رمضان تستعد ربات البيوت حالياً لعمل قائمة بالأكلات الشهية التي ستقدم خلال شهر رمضان، حيث دائما ما يشعر أفراد الأسرة بالملل والحيرة من الأكلات المتكررة، كما تحتار الأمهات في التفكير في أصناف جديدة تقدمها لعائلتها، وبما أن الكبدة واحدة من الأكلات الشهية والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة للجسم، وإليكم الآن طريقة عمل الكبدة الإسكندراني على طريقة المطاعم كالمحترفين.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

تعتبر الكبدة الإسكندراني واحدة من أشهر أنواع الأكلات التي دائما ما يحبها الجميع من أفراد الأسرة وتحديداً الأطفال، حيث تتمتع بمذاق رائع وشهي ونكهتها المختلفة التي تأخذنا بعيداً عن روتين الأكلات التقليدية، والتي يمكن أن تقدم بجانب المكرونة أو الأرز الابيض والخبز والسلطات والطحينة، وطريقة الكبدة الإسكندراني من أفضل الطرق التي يتم تجهيز الكبدة بها.

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

ثوم مفروم.

قرن فلفل أخضر حامي أو بارد حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملح.

خل.

عصير ليمون.

ربع ملعقة كزبرة ناشفة.

ربع ملعقة كمون.

زيت.

في البداية نقوم بإحضار طاسة كبيرة وترفع النار ونضع بها الزيت ونتركه يسخن جيداً، ثم نقوم بإضافة الثوم ونظل نقلبه حتى يذبل ويتغير لونه.

نضيع بعد ذلك شرائح الكبدة والخل والملح والكمون وتقلب المكونات كلها معاً ونترك الخليط على نار هادئة حتى تقترب من النضج.

نضع شرائح الفلفل الأخضر وتقلب المكونات، وفي النهاية نقوم بوضع القليل من الماء مع الكزبرة الناشفة ونترك المكونات حتى تتشرب الكبدة الماء كله وتنضج تماماً.

قبل التقديم يتم إضافة عصير الليمون على الكبدة وتقدم بجانب الخبز والسلطة والطحينة والثومية والخيار المخلل أو المكرونة وبألف هنا.

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المكونات:طريقة عمل الكبدة الإسكندراني: