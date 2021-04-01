أكلات خطيرة نأكلها يوميا كبار وصغار كيف تتم صناعتها، الكثير منا يأكل الكثير من المأكولات دون معرفة مصدرها وماهيتها حيث من الممكن أن تكون أكلات نأكلها بصفة يومية ونأكل أطفالنا منها ولا نشعر أنه تسبب ضررًا كبيرًا لنا ولهم وهذا بسبب عدم معرفة كيفية تصنيعها.

أكلات خطيرة نأكلها يوميا كبار وصغار كيف تتم صناعتها

يوجد العديد من هذه المأكولات التي نجهل كيف يتم تصنيعها ومنها:

البطاطس المقلية ورقائق الشيبس

من خلال القلي تنشأ مادة تسمى أكريلاميد وهي مادة مسببة للسرطان وعند زيادة هذه المادة تسبب أيضًا مشاكل في العظام كما أن زيت القلي من الممكن أن يحتوي على دهون غير مشبعة ولذلك عند تناول البطاطس لا نشعر بالشبع وهذا ما يسبب زيادة الوزن وعلى المدى الطويل يسبب زيادة الوزن سرطانات.

وجبة الهوت دوج

الوجبة الشهيرة للمطاعم والمحلات يتم إضافة النترات إليها كي يعطيها اللون المناسب ويحافظ على اللحم بها والنترات ليست مضرة ولكن عند خلطها بالبروتينات تصبح مضرة ومن الممكن أن تسبب سرطان المعدة.

اللحوم المشوية

عند شوي اللحم فإن الدهون تتساقط على اللحم وتتصاعد مرة أخرى على اللحم عن طريق الأدخنة وثبت أن هذه الأدخنة بها بعض المواد الأساسية التي تسبب سرطان المعدة لذلك يجب وضع ورق الألمنيوم على الشواية واختيار لحوم قليلة الدهون.

ألدونات

من الحلويات الشهيرة اللذيذة المفضلة لدى الكثير من الأطفال ولكنها الأكثر ضررًا حيث أنها تشبه تمامًا البطاطس وعند قليها تظهر مادة أكريلاميد التي تسبب السرطانات وكثرتها تضر العظام.

وهكذا أي مواد بها كربوهيدرات إذا تعرضت لدرجة حرارة عالية فإنها تسبب أضرار تصل لحد السرطانات.

وختامًا لمقالنا لا يوجد أفضل من الأكل الصحي المطهو في المنزل فجميع الأطعمة السريعة تسبب ضرر كبير جدًا لصحة الإنسان.