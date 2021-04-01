لأول مرة سر تخزين البصل بال الطريقة الصحيحة لمدة عام كامل

تخزين البصل بال الطريقة الصحيحة لمدة عام كامل، تلجأ النساء لتخزين البصل، حيث أن سعره يرتفع في وقت من الأوقات، كما أنه قد يكون نادرًا في بعض الأحيان، لذلك ترغب في تخزينه، لذلك تابعوا لنتعرف على أكثر من طريقة لتخزين البصل والتي يمكنكِ سيدتي اتباعها. طريقة تخزين البصل بال الطريقة الصحيحة لمدة عام كامل بالتجفيف طريقة تخزين البصل بال الطريقة الصحيحة لمدة عام كامل بالتجفيف قبل أي شيء يجب فحص البصل جيدًا ويتم عزل الحبات المتعفنة أو ذات البقع الداكنة. يقشر البصل جيدًا كما يقطع الجزء السفلي والعلوي له.

يغسل باستخدام الماء البارد ثم يجفف بمنشفة مخصصة.

يقطع البصل إلى شرائح رقيقة ومتساوية في الحجم، حيث إنها لا تستغرق وقت كبير في التجفيف.

يتم ضبط الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 51.67 درجة مئوية.

نحضر إناء متسع مبطن بورق الزبدة.

يدهن ورق الزبدة بمقدار قليل من الزيت ثم يرص البصل جيدا.

ندخل الإناء إلى الفرن ولكن اعملي على ترك مسافة لا تقل عن 2 سنتيمتر بين حواف الاناء وجدار الفرن، وذلك لسهولة الحركة.

يترك البصل حتى يبرد ثم يوضع في علبة محكمة الغلق ويحفظ في مكان نظام وجاف. طريقة تخزين البصل بالتجميد طريقة تخزين البصل بالتجميد يقشر البصل ويزال الجزء العلوي منه بمقدار 1.3 سنتيمتر.

يقطع البصل إلى أجزاء صغيرة حتى لا يتراكم عليها الثلج.

يوضع البصل داخل كيس بلاستيك ويفرغ جيدا من الهواء ثم يخزن في الفريزر.

يجب كتابة تاريخ التخزين، حيث أن صلاحية البصل تتراوح ما بين 6 إلى 7 اشهر..

تنصح بوضع أكياس البصل فوق بعضها وذلك حتى لا تشغل حيز كبير.

قبل استخدام البصل يجب إخراجه من الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من الثلج. وبهذا نكون قد تعرفنا على أكثر من طريقة لتخزين البصل يمكننا استخدام أياً منها أبشر.. 5 خدمات جديدة تعلن عنها وزارة الداخلية

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