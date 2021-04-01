طريقة عمل بوب كورن الدجاج المقرمش في المنزل مثل المطاعم تماماً، يعد بوب كورن الدجاج من الأكلات الشهيه واللذيذة التي يعشقها الأطفال والكبار، وأقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بوب كورن الدجاج المقرمش مثل بروستيد البيك السعودي في المنزل. مقادير عمل بوب كورن الدجاج مثل المطاعم ⁩2 صدور دجاج مخلى. 1 ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. 1 ملعقة صغيرة سكر بودرة. 1 كوب دقيق.⁩ نصف كوب حليب. ملعقة صغيرة ونصف ثوم بودرة. 3 بياض بيض. زيت نباتي للقلي. مقادير خلطة فتات الخبز الجافة 3 شرائح تُوست غير طازج. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة. نصف ملعقة صغيرة نشا. 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة عمل بوب كورن الدجاج مثل المطاعم في البداية نحضر أطراف شرائح التوست الخارجية ثم تقطع إلى قطع صغيرة وتوضع فى وعاء الكبة. ثم يضاف الملح والفلفل والثوم البودرة والنشا في الكبة ثم تخفق حتى تصبح فتات. تغسل صدور الدجاج بالماء جيداً ثم تجفف بورق المطبخ وتقطع إلى مكعبات صغيرة. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف إليه كوب الدقيق ثم يضاف إليه الملح والفلفل وبودرة الثوم والسكر ثم تقلب المكونات مع بعضها جيداً. ثم نحضر وعاء صغير ونضع به الحليب ثم نضيف بياض البيض ويخلط المزيج جيداً. الآن نقوم بوضع مكعبات الدجاج الصغيرة فى خليط الدقيق وتقلب به جيداً حتى تغطى به تماماً. ثم نضعها فى خليط الحليب والبيض وتقلب به جيداً ثم توضع المكعبات فى خليط فتات الخبز وتقلب به جيداً حتى تغطى به تماماً. ثم نعيد وضع مكعبات الدجاج فى مزيج البياض مرة أخرى وتغطى به جيداً. ثم نكرر مرة أخرى وضعها فى خليط فتات الخبز وتقلب به جيداً حتى نحصل على طبقة كثيفة ويتضاعف حجم مكعبات الدجاج. بعد ذلك نقوم بوضع مكعبات الدجاج فى وعاء كبير وبعدها ندخلها فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل. الآن نقوم بوضع مقلاة متوسطة على نار عالية ونضع بها الزيت حتى يسخن ثم نبدأ بوضع مكعبات الدجاج فى الزيت حتى ينضج ويحصل على اللون الذهبي. نقوم بإخراج بوب كورن الدجاج من الزيت ويترك لدقائق على ورق المطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد. وفي النهاية نحضر طبق التقديم ويوضع به الدجاج ويقدم مع أنواع الصوص المختلفة. طريقة عمل بسكويت النشادر بشكل رائع وطعم لذيذ في المنزل وبأقل تكلفة طريقة عمل بوب كورن الدجاج مثل المطاعم

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