طريقة عمل المفطح السعودي بلحم الضأن بالمقادير والخطوات بالطريقة الأصلية لمطفح الخروف

دائما ما ترتبط الأكلات المميزة بمكان نشأتها الأصلي، وتمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الأكلات الشعبية بها التي تخطت شهرتها فيما بعد مكان ومدينة نشأتها لتنتشر في باقي مدن المملكة، وفي باقي البلاد العربية فيما بعد، ومنها الكبسة السعودية التي يتم طهيها بالعديد من الطرق والمكونات سواء اللحمة أو الفراخ أو الفريك، بالإضافة إلى أكلات أخرى منها مفطح الخروف، الحنيذ، السليق، المطازيز، القرصان، الكليجا، الحنيني، ومشبوس السمك، وأكلات أخرى شعبية عديدة في السعودية، ونقدم مقادير وخطوات عمل طريقة عمل المفطح السعودي في المنزل بطريقة مبسطة لتقديمها في الولائم، والعزومات المختلفة. مقادير عمل المفطح السعودي خروف صغير الحجم كامل، أو 2 كيلو من لحم الخروف دون تقطيع.

ثوم (5 فصوص) + ثوم مفروم.

بصل ( عدد 2 بصلة مقطعة أربع قطع، أو مفرومة).

عدد 2 ثمرة فلفل أخضر “حسب الرغبة”.

عدد 2 أو 3 ورقة من أوراق الغار.

ملح، وفلفل، وربع معلقة فلفل أسود، ونصف معلقة فلفل أحمر مطحون.

ملعقة صغيرة من جوز الطيب المبروشة.

ملعقة صغيرة من القرفة أو عود قرفة.

عدد 5 عود قرنفل أو ربع معلقة قرنفل.

2 أو معلقة زعفران.

6 حبات هيل.

معلقة بهارات مشكلة.

حبة ينسون نجمي.

حبتان من اللومي. مقادير عمل أرز مطفح الخروف أربع كؤوس أرز بسمتي، أو 10 كؤوس من الأرز الأمريكي حسب الرغبة.

نصف كأس ماء ورد.

وقية أو ربع كيلو لية خروف.

من معلقة إلى أربع معالق سمن.

نصف فنجان زيت.

قطعة فحم ساخنة.

عدد 2 معلقة كبيرة بهارات مندي لحم.

عود قرفة أو نصف معلقة قرفة بودر.

4 عود قرنفل أو نصف معلقة قرنفل بودر.

5 حبات هيل أو ربع معلقة.

نصف معلقة زعفران منقوع في ربع كأس مياة.

بصل ناعم مفروم.

فلفل وملح. طريقة عمل المفطح السعودي مليء وعاء كبير بالماء ووضعه على النار، ووضع الخروف به.

ترك الماء ليغلي وإزالة الرغاوي التي تظهر.

البدء بوضع البهارات ( البصل، التوم، ورق الغار، الفلفل الأخضر، الحبهان، الزعفران، القرنفل، القرفة، والكزبرة، جوز الطيب، اللومي، الهيل، الملح، الفلفل، وحبة اليانسون النجمي).

يترك على النار من ساعتين إلى ثلاث ساعات.

يمكن استبدال ذلك بوضع الخروف على النار لمدة عشر دقائق ثم إخراجه من المرقة ووضعه في صينية بها فنجان الزيت وبداخلها قطع فحم ساخنة، ووضع ورق القصدير على الصينية.

أثناء طهي الخروف يتم عمل الأرز.

لتحضير الأرز: يتم نقع الزعفران في ماء وتركه، ويتم تحضير الأرز بوضع السمن على النار مع لية الخروف حتى تذوب، ثم إضافة بهارات الأرز في الوعاء وإضافة ماء دافيء إليه أو مرقة الخروف حسب الرغبة، ثم إضافة كافة البهارات مع ماء الورد الذي تم نقع الزعفران به “أو إضافته بعد أن يتم طهي الأرز”، ووضع قطع فحم بعد تسخينها بوعاء به زيت داخل وعاء الأرزق وتغطيته.

يتم التقديم بوضع الأرز في وعاء كبير بعد طهيه، ووضع الخروف فوقه، وتزيينه حسب الرغبة. عروض ماكدونالدز السعودية أبريل 2021 لفترة محدودة مقادير عمل المفطح السعوديمقادير عمل أرز مطفح الخروفطريقة عمل المفطح السعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المفطح السعودي بلحم الضأن بالمقادير والخطوات بالطريقة الأصلية لمطفح الخروف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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