طريقة عمل البسبوسة المصرية بالزبادي أفضل من الجاهزة وبقوام رملي طري

البسبوسة من الحلويات التي يقبل على تناولها أفراد الأسرة في المناسبات المختلفة سواء في الأعياد وأعياد الميلاد وغيرها، والبسبوسة لها مكانة خاصة خلال شهر رمضان فلا تخلو مائدة لم يتواجد عليه طبق البسبوسة وتحديداً في مصر، وهناك الكثير من الطرق التي يتم إعداد البسبوسة بها وتختلف كل طريقة حسب الدولة، والبسبوسة المصرية من الطرق الأصلية والتي عرفت منذ سنوات ومازالت حتى وقتنا هذا تتمتع بشهرة كبيرة، وطريقة عمل البسبوسة المصرية من أشهى طرقها والتي تتميز بقوامها الرملي والطري، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة المصرية لتحضيرها خلال شهر رمضان. مكونات البسبوسة المصرية: نصف كيلو سميد.

كوب زبادي كبير.

كوب سكر.

نصف كوب سمن.

4 ملاعق كبيرة جوز الهند.

ملعقتين عسل نحل. مكونات الشربات: كوبين من الماء.

كوب ونصف سكر.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

ملعقة سمن بلدي.

كيس فانيليا. طريقة عمل البسبوسة المصرية: الخطوة الأولى نجهز الشربات من خلال وضع السكر مع الماء في وعاء ويرفع على نار عالية وننتظر حتى يذوب السكر تماماً، ثم نضع عصير الليمون والفانيليا والسمن ويترك الخليط يغلي لخمس دقائق ثم يرقع من على النار.

الخطوة الثانية نبدأ بإعداد البسبوسة من خلال وضع السكر والزبادي وجوز الهند والعسل والسمن البلدي وتقلب المكونات جيداً حتى تمتزج.

نضيف المكونات السابقة على السميد في وعاء ونقلبها جيداً حتى التجانس.

في صينية مدهونة بالسمن نضع البسبوسة ونفردها باليدين جيداً وتقطع بالسكينة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى على الفور بالشربات البارد، وتترك لتبرد ثم تقدم. سر عمل كيكة جوز الهند والبرتقال هشة ولذيذة في المنزل بكل سهولة زي الجاهزة مكونات البسبوسة المصرية:مكونات الشربات:طريقة عمل البسبوسة المصرية:

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