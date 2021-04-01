أقوى كريم سحري لتبييض البشرة وتنعيمها خلال نصف ساعة بدون أي مواد كيميائية، العديد من النساء يسعون للحصول على بشرة بيضاء ناعمة كبشرة الأطفال، هناك العديد من النساء يذهبن إلى صالون التجميل للتخلص من هذه المشكلة، والبعض الأخر يستخدمون كريمات تفتيح البشرة والتي قد تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، ولكن عادة ما نكون بعيدين كل البعد عن المواد الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة و مضمونة من أول إستخدام له، بالإضافة إلى أنه يرطب البشرة مما تعطيها العناية الكاملة ويمنحها التألق والنضارة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على أقوى كريم سحري لتبيض البشرة وتنعيمها خلال نصف ساعة.

كريم جليسوليد يعد من أفضل أنواع الكريمات المشهورة والموجودة حالياً، يساعد في ترطيب البشرة بشكل كبير، مما يعالج العديد من مشاكل البشرة مثل التشققات والجفاف و تصبغات الوجه، بالإضافه إلى القضاء على التجاعيد والخطوط البيضاء، كما أنه يساهم بشكل كبير في تبييض البشرة خلال فترة قصيرة، كما يستخدم أيضاً كمقشر طبيعي للوجه مع إضافه بعض المكونات إليه يعطي نتيجة فعالة، قد يستخدم فقط بمفرده لعلاج التشققات وعلاج الجفاف وخاصة في فصل الشتاء، أما إذا إستخدم لتبييض الوجه وترطيبه وتنعيمه يمكن إضافة بعض المكونات البسيطة إليه .

نصف عبوة من كريم جليسوليد.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نقطتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.