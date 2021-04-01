أفضل مقشر منزلي لتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت وشعر الوجه لبشرة صافية، للحصول علي بشرة صافية يجب العناية والاهتمام بها سواء من خلال شراء منتجات العناية بالبشرة مثل الغسول أو التونر، وذلك حتي تتمتعي ببشرة مثالية وخالية من أي عيوب، ولكن الخطوة الأساسية للحفاظ علي نضارة البشرة هو القيام بتقشيرها للتخلص من طبقة الجلد الميتة والشوائب، حيث أنها تسبب ظهور البثور وحب الشباب مما تمنحك وجه غير نظيف، ولهذا يفضل استخدام مواد من الطبيعي لأنها تتميز بالفاعلية والأمان لبشرة مشرقة.

مقشر طبيعي لتنظيف الوجه وإزالة الجلد الميت والشعر الزائد في دقائق

يعد تنظيف وتقشير البشرة من الخطوات الرئيسية التي تقوم بها الفتيات والسيدات لتتمتع بوجه صافي وصحي، ولكن منتجات تقشير البشرة يدخل في تركيبها مواد كيميائية ضارة بطبقة الجلد الداخلية للبشرة، مما تسبب تهيج واحمرار خاصة مع أصحاب البشرة الحساسة، ولهذا يجب الاعتماد علي مكونات طبيعية منزلية لأنها تمنحك نتيجة مذهلة وغير مكلفة.

مقشر الجيلاتين والحليب لتنظيف البشرة والتخلص من الجلد الميت وشعر الوجه

الجيلاتين مكون طبيعي يتميز بإزالة طبقة الجلد الميت من الوجه والتخلص من دهون البشرة، كما يزيل البقع والتصبغات ويقوم بتفتيح البشرة كما يساعد علي إزالة شعر الوجه الزائد بكل سهولة.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين النباتي.

ملعقة كبيرة من الحليب الساخن.

فرشاة للوجه.

قومي بمزج الجيلاتين مع الحليب الساخن ثم يوضع المقشر علي الوجه بواسطة الفرشاة، ويترك علي الوجه لمدة 15 دقيقة.

يتم نزع المقشر من أسفل لأعلي ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويستخدم مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي نقاء بشرتك من أول مرة.

أرخص كيراتين طبيعي لفرد شعرك وتنعيمه وزيادة كثافته

مكونات مقشر منزلي لتنظيف البشرة والتخلص من الجلد الميت والشعر الزائدطريقة تحضير المقشر المنزلي وكيفية تطبيقه لبشرة صافية ومشرقة