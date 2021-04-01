الماسك السحري لإزالة شعر الوجه وتقليل نموه بدون ألم ومن أول استخدام، جمال المرأة يبدأ من نضارة وجهها وكيفية العناية به، ولكن أغلب النساء تعاني من مشكلة الشعر الزائد في الوجه والتي تعد مصدر إزعاج كبير، حيث يسبب لها الشعور بالإحراج خاصة عند حضور أي مناسبة ولكن تلجأ إلي استخدام الطرق التقليدية مثل السويت أو الشفرة أو كريم إزالة الشعر، وعلي الرغم من أنها تقوم بالتخلص من الشعر الزائد إلا أنها تسبب أعراض أخري في بشرة الوجه مثل الحبوب والاسمرار، وتعرضك لألم شديد خاصة عند إزالتها ولكن يجب الاعتماد علي طرق طبيعية فعالة ونتائجها مضمونة وبدون أي ألم.

ماسك فعال للتخلص من الشعر الزائد وعدم نموه بسهولة وبدون ألم

الشعر الزائد في الوجه مشكلة تواجهها الكثير من الفتيات والسيدات، ولكن أصبحت هذه المشكلة ليست صعبة في حين توافر العديد من الوصفات والخلطات والتي تساعد علي إزالة شعر الوجه وتقليل نموه مرة أخري، ولهذا سوف أقدم لكم من خلال موقع ثقفني ماسك سحري جبار للتخلص من شعر الوجه وعدم نموه مرة أخري بكل سهولة.

ماسك الجيلاتين والكركم لإزالة شعر الوجه وتقليل نموه مرة أخري

يعد هذا الماسك من أفضل الماسكات الفعالة في التخلص من الشعر الزائد في الوجه، حيث يعد الجيلاتين مكون طبيعي يعمل علي إزالة الشعر الوبري الصغير في الوجه كما يعمل على تنظيف البشرة، أما الكركم يساعد علي إزالة شعر الوجه كما يحد من عملية نمو الشعر وتقليل ظهوره.

3 ملاعق صغيرة من الجيلاتين.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الحليب الساخن.

لتحضير الماسك نقوم بتذويب الجيلاتين في الحليب الساخن ثم نقوم بإضافة الكركم ثم نخلط الماسك جيداً.

يتم وضع الماسك علي الوجه ويترك حتي إلى أن يجف تماماً.

يتم نزع الماسك من أسفل لأعلي في عكس اتجاه نمو الشعر.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويستخدم مرة واحدة أسبوعياً لنتيجة أفضل.

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مكونات ماسك التخلص من شعر الوجه وعدم نموه ثانية بدون ألمطريقة تحضير الماسك وكيفية تطبيقه علي البشرة لوجه ناعم