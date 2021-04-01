طريقة عمل خلطة فير اند لفلي بالليمون السحرية لتبيض الوجه

خلطة فير اند لفلي السحرية ، من الخلطات التي تساعد على تبييض الوجه وإزالة التجاعيد منه، وهى وصفة طبيعية تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تتفاعل مع البشرة فتعمل على إزالة الاسمرار وخلايا الجلد الميت، وتساعد الخلطة على تفتيح البشرة وتزيد من نضارتها ونعومتها، وتساعد في التخلص من الحروق الناتجة من أشعة الشمس الضارة، وترطب البشرة وتحميها من الجفاف، وسوف نتعرف عزيزتي من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة فير اند لفلي السحرية التي تحمي الوجه من جميع المشاكل. مكونات خلطة فير اند لفلي بالليمون السحرية مكونات خلطة فير اند لفلي بالليمون السحرية تتكون الخلطة من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقة من كريم فير اند لفلي. ملعقة من الحليب البودرة. ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف عزيزتي على طريقة تحضير خلطة فير اند لفلي بالليمون السحرية للقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع الكريم، وحليب البودرة، وعصير الليمون، ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بغسل الوجه وننشفه جيداً من الماء، ثم نقوم بوضع طبقة سميكة من الكريم على الوجه ونوزعها بالتساوي بحركة دائرية.

نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة وبعدها نقوم بفرك الوجه جيداً ثم نغسله بالماء والصابون.

سوف تلاحظي أن وجهك أصبح أبيض وناعم مثل الحرير.

قومي بتكرر هذه الخلطة كل يوم قبل النوم حتى تحصلي على أفضل النتائج. طريقة عمل غسول ماء الورد لبشرة منعشة سوف نتعرف معكي عزيزتي على طريقة عمل أقوي غسول طبيعي للوجه وهو كما يلي:- نحضر عبوة فارغة، ثم نضع بها كوب ونصف من ماء الورد، وربع كوب من صابون دوف، وملعقة من الجلسرين، وملعقة من زيت فيتامين هـ، ثم نغلق الزجاجة ونرجها جيداً حتى تتفاعل جميع المكونات مع بعضها . نقوم بغسل الوجه كل يوم بغسول ماء الورد حتى تحصلين على بشرة منعشة وجذابه. برنامج شريك السعودي 2021 المبادئ والأهداف والمزايا التي يقدمها للشركات الكبرى

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